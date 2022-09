Zawodnicy Pogoni Mostostal Puławy rywalizowali na szosach całej Polski

Impreza rozgrywana na Podlasiu składała się z dwóch etapów, a kolarz Pogoni Mostostal Puławy w klasyfikacji generalnej zajął 12 miejsce. Do zwycięzcy, Duńczyka Mortena Nortofta, stracił ponad 5 min. Zarębski te straty poniósł głównie na pierwszym etapie wiodącym z Supraśla do Białegostoku. Tam od peletonu oderwała się grupa kolarzy, którą na metę przyprowadził właśnie Nortoft. Zarębski został w peletonie, w którym finiszował na 4 miejscu. W klasyfikacji tego odcinka dało mu to jednak dopiero 13 pozycję. Dzień później puławianin był 30, a drugi etap wygrał Niemiec Ole Theiler.

W Mikołowie, gdzie rozgrywano Kryterium z okazji 800-lecia miasta, dzielnie walczył Krzysztof Domin. Przedstawiciel Pogoni Mostostal finiszował w wyścigu seniorów na 9 pozycji. W zestawieniu orlików był natomiast 4. Rywalizację elity wygrał Dawid Migas z KLTC Konin, a zawodników U-23 Michał Milian z Bialini Elitewheels Revolttech.