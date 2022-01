Lekkoatletka Malwina Kopron wspiera WOŚP. Można wylicytować wyjątkową pamiątkę

Szybki jak Przemysław Czarnek. Limuzyna z ministrem w środku pędziła 180 km/h

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek jest bardzo zajętym człowiekiem i z tego powodu dużo podróżuje. Dziennikarze przyłapali go na tym, że jechał limuzyną z Lublina do Warszawy z prędkością 180 km/h. – Wszędzie go wożą, ma swoją świtę, a kierowca służbowej limuzyny w nosie ma przepisy – pisze dzisiaj "Fakt"