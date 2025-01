Tradycji stało się zadość. Na stadionie przy ul. Krasińskiego odbył się Noworoczny Mecz Rugby

Grupa około 30 osób rozegrała pierwsze spotkanie rugby w Nowym Roku 2025. W akcję włączyli się najmłodsi zawodnicy lubelskiego klubu, nieco starsi wychowankowie lubelskich Budowanych, gracze ekstraligowej drużyny Edach Budowalnych: Arkadiusz Janeczko, Piotr Wiśniewski, Stanisław Powała-Niedźwiecki, gracze drugiej drużyny Budowlanych oraz oldboye, a także rodzice zawodników Klubowej Akademii Rugby.

Wynik był tutaj sprawą najmniej ważną. Liczyła się wspólna świetna zabawa i powitanie na sportowo Nowego Roku. Pomysłodawcą noworocznej akcji jest wychowanek Budowlanych, obecnie trener i działacz, Sebastian Berestek. 1 stycznia 2025 odbyła się już piąta edycja Noworocznego Meczu Rugby. - Cieszymy się, że mieliśmy okazję spotkać się, poświętować na sportowo. To już nasza taka świecka tradycja. Graliśmy trzy razy po 15 minut. Pierwsze przyłożenie w 2025 roku wykonał nasz wychowanek Daniel Golonka, na co dzień grający w drugiej drużynie. Wyniku nikt nie pamięta, bo on nie był najważniejszy. Spotkanie prowadził sędzia międzynarodowy Adrian Pawlik, także nasz wychowanek - tłumaczy Sebastian Berestek.