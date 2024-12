Skoki narciarskie. Dwa dni loteryjnego skakania i Polak po raz pierwszy w czołowej dziesiątce

W sobotę w Finlandii odbył się pierwszy z konkursów. Warunki pogodowe mocno dawały się we znaki i tempo oddawania kolejnych skoków nie było zbyt szybkie. Najlepiej na skoczni radził sobie Pius Paschke. Niemiec, który od początku sezonu imponuje formą oddał dwa świetne skoki – w pierwszej serii lądując na 143.5 metrze, a w kolejnej lądował ledwie pół metra bliżej. Drugie miejsce zajął Jan Hoerl, który do zwycięzcy stracił niespełna 10 punktów. Podium uzupełnił Stefan Kraft. Najwyżej z Polaków sklasyfikowany był Aleksander Zniszczoł. Polak po pierwszej serii był czwarty, ale w finale nie zdołał utrzymać wysokiej pozycji i spadł ostatecznie na 14. miejsce. Drugim z Biało-Czerwonych z kolejnymi punktami Pucharu Świata był Kamil Stoch, ale zajął dopiero 27. lokatę. Do drugiej serii nie zdołali za to awansować: Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Paweł Wąsek, który zajął niechlubne ostatnie miejsce.

W niedzielę odbył się drugi z konkursów, a wystąpiło w nim czterech naszych skoczków – Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Wielkiego pecha miał Jakub Wolny, który wywalczył awans w kwalifikacjach, ale został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.

Pierwsza seria miała bardzo przedziwny, a wręcz loteryjny przebieg. Na półmetku liderem był Andreas Wellinger po skoku na 146.5 metra i wyprzedał Stefana Krafta (145 m) i swojego rodaka Karla Geigera (136.5 m). Do finału awansowało trzech naszych reprezentantów. Dziesiąte miejsce zajmował Dawid Kubacki, 14. był Kamil Stoch, a tuż za nim Paweł Wąsek. Do drugiej serii nie awansował za to Aleksander Zniszczoł.

W drugiej serii warunki pogodowe jeszcze bardziej utrudniały oddawania skoków. Kiedy na belce miał usiąść Wąsek podmuchy wiatru stały się tak silne, że zawody zostały przerwane, a po kilkuminutowej naradzie odwołane. A to oznaczało, że w czołowej dziesiątce polscy kibice doczekali się jednego z Biało-Czerwonych, bo kolejność z pierwszej serii się nie zmieniła.

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH – RUKA

WYNIKI SOBOTNIEGO KONKURSU

Pius Paschke (5 m, 143 m) 326.6 pkt * 2. Jan Hoerl (138 m, 141.5 m) 317.7 pkt * 3. Stefan Kraft (135 m, 147 m) 315.2 pkt * 4. Kristoffer Eriksen Sundal (138.5 m, 140 m) 309.7 pkt * 5. Andreas Wellinger (141 m, 141 m) 303 pkt *** 13. Aleksander Zniszczoł (135.5 m, 135 m) 290.6 pkt *** 27. Kamil Stoch (133 m, 120.5 m) 247.3 pkt *** 33. Dawid Kubacki (119.5 m) 110.4 pkt *** 42. Jakub Wolny (107 m) 81.1 pkt *** 50. Paweł Wąsek (75.5 m) 12.7 pkt.

WYNIKI NIEDZIELNEGO KONKURSU