Skoki narciarskie. Dzisiaj kwalifikacje, a jutro konkurs w Innsbrucku

Skocznia w stolicy Tyrolu na przestrzeni ostatnich lat stała kluczową w konkursach Turnieju Czterech Skoczni. To właśnie na niej często zawodnicy pieczętowali swoje zwycięstwa w tej prestiżowej imprezie lub całkowicie żegnali się z marzeniami o czołowych lokatach. Przyczyną jest wiatr… Na Bergisel jednemu ze skoczków może on wiać pod narty, by chwilę później zmienić całkowicie kierunek i mocno dmuchać w plecy.

Po dwóch konkursach 72. TCS liderem jest Andreas Wellinger mający ledwie 1.8 punktu przewagi nad Ryoyu Kobayashim. I jeśli na Bergisel nie wydarzy się nic sensacyjnego to właśnie pomiędzy Niemcem, a Japończykiem powinna rozstrzygnąć się walka o Złotego Orła. Warto też pamiętać, że konkursy TCS liczą się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tam liderem jest Stefan Kraft. Austriak świetnie zaczął sezon i zgromadził już 769 punktów, choć w niemiecko-austriackiej imprezie gra jak dotąd drugie skrzypce (jest trzeci z dość sporą stratą do dwóch wyżej sklasyfikowanych rywali). (bs)

Turniej Czterech Skoczni – Innsbruck

2 stycznia: 11.15 – trening * 13.30 – kwalifikacje * 3 stycznia: 12.00 – seria próbna * 13.30 – konkurs.

