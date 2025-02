Skoki narciarskie. Polak kolejny raz w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata

W niedzielę na skoczni w Stanach Zjednoczonych rządził Daniel Tschofenig, który pokonał swojego rodaka – Jana Hoerla. Na trzecim miejscu zawody ukończył Anze Lanisek. Polacy w komplecie zameldowali się w drugiej serii. Najwyższe, dziewiąte miejsce zajął Paweł Wąsek, 13. lokatę wywalczył Jakub Wolny, cztery miejsca niżej był Aleksander Zniszczoł, a 29. miejsce zajął Dawid Kubacki.

Za tydzień Puchar Świata gościć będzie w japońskim Sapporo. Jak przekazał trener Thomas Thurnbichler na te zawody polecą: Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot i Kacper Juroszek. - Paweł Wąsek zostaje w Pucharze Świata. Jest w naprawdę dobrej formie, a jeśli zawodnik skacze dobrze, to powinien rywalizować. Również jeśli weźmiemy pod uwagę jego szanse na TOP 10 w klasyfikacji generalnej PŚ. Reszta grupy z Lake Placid wraca do domu razem ze sztabem szkoleniowym - przekazał trener polskiej kadry cytowany przez Polski Związek Narciarski, który do Sapporo również nie poleci.

NIEDZIELNY KONKURS W LAKE PLACID

1. Daniel Tschofenig (127 m 132.5 m) 275.1 pkt * Jan Hoerl (128 m, 131 m) 269.1 pkt * 3. Anze Lanisek (122.5 m, 126.5 m) 262.3 pkt * Johann Andre Forfang (127 m, 130 m) 259.3 pkt * 5. Ryoyu Kobayashi (124.5 m, 124.5 m) 258.6 pkt *** 9. Paweł Wąsek (124.5 m, 125 m) 250.8 pkt *** 13. Jakub Wolny (124 m,. 124.5 m) 245.1 pkt *** 17. Aleksander Zniszczoł (125.5 m, 124 m) 242.4 pkt * 18. Piotr Żyła (123 m, 125 m) 241.9 pkt *** 29. Dawid Kubacki (119.5 m, 118.5 m) 218.5 pkt.