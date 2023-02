Skoki narciarskie. Podium Kubackiego w Willingen, Granerud znów najlepszy

Skoki w Willingen trwały już od piątku, ale reprezentacja Polski pierwszego dnia miała wolne, gdyż nie wzięła udziału w konkursie mikstów. W sobotę zawody były bardzo emocjonujące. Po pierwszej serii na prowadzeniu był nie kto inny jak Halvor Egner Granerud. Norweg w swojej pierwszej próbie skoczył 149.5 m i choć lądował pół metra bliżej niż Anze Lanisek to z przewaga 5.8 punktu objął prowadzenie w konkursie. Trzecie miejsce na półmetku zmagać zajmował Dawid Kubacki (147 m), ale miał aż 13 punktów straty do lidera. Poza Kubackim w czołowej dziesiątce w pierwszej serii nie znalazł żaden nasz rodak, ale 11. miejsce zajmował Piotr Żyła (137 m) i jak się później okazało nie było to jego ostatnie słowo. 17 miejsce na półmetku zajmował Aleksander Zniszczoł (139.5 m). Dwudziesty pierwszy był Paweł Wąsek (132 m), natomiast dwudziesty szósty Kamil Stoch (127 m).

W drugiej serii Zniszczoł zepsuł swój skoki i lądując na 119 metrze spadł na 27. miejsce. O jedną lokatę w porównaniu do pierwszej serii poprawił się Stoch (127 m), a na 22. miejsce spadł Wąsek (122 m). Zdecydowanie lepiej poszło Żyle. Popularny „Wiewiór” lądował na 138 metrze i z 11. pozycji awansował na czwartą lokatę. Trzecie miejsce po skoku na 137 metr utrzymał Kubacki, a Lanisek mocno postraszył Graneruda lądując na 138 metrze. Norweg wytrzymał jednak presję i skacząc tyle samo utrzymał pierwsze miejsce notując przy tym trzecią wygraną z rzędu w Pucharze Świata i umacniając się w fotelu lidera.

PUCHAR ŚWIATA W WILLINGEN

WYNIKI SOBOTNIEGO KONKURSU