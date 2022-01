Skoki narciarskie. Puchar Świata w Zakopanem - gdzie oglądać? Transmisja w TV, stream online

Największe emocje czekają na kibiców w sobotę i niedzielę, ale skakanie w Zakopanem rozpocznie się już w piątek. Na ten dzień zaplanowano bowiem kwalifikacje. Miało wziąć w nich udział aż dwunastu naszych reprezentantów: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot, Tomasz Pilch, Klemens Murańka, Kacper Juroszek, Stefan Hula oraz Jan Habdas. Jednak Kubacki i Wąsek nie pojawią się na skoczni przez poytywny wynik testu na koronawirusa.

W kadrze na Zakopane zabraknie tym samym Kamila Stocha, który może mówić o wielkim pechu. 34-latek miał powrócić do pucharowej rywalizacji po przedwczesnym zakończeniu 70. Turnieju Czterech Skoczni. Niestety, trzykrotny mistrz olimpijski we wtorek podczas treningu nabawił się urazu, który jak się ostatecznie okazało wykluczył go z udziału w zawodach. – Pęka mi serce. Ostatni poniedziałkowy skok dał mi tyle wiary, energii i radości, że już nie mogłem doczekać się kolejnego treningu. Rozgrzewka, sekunda nieuwagi, nawet nie wiem jak to nazwać i ból. Kostka spuchła i zmieniła kolor. Kilkugodzinne zabiegi, konsultacje, diagnozy. Zerwana torebka stawowa. Nie dane mi będzie wystartować w Zakopanem – przekazał Stoch za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Pod nieobecność lidera największą presję co do wyniku może odczuwać Piotr Żyła. Popularny „Wiewiór” w tym sezonie prezentuje się bowiem najlepiej spośród naszych reprezentantów, dlatego kibice będą liczyć na jego udane skoki i miejsce w czołówce, a może nawet i na podium. Głównymi kandydatami do zwycięstwa w „drużynówce” są Austriacy, a w zawodach indywidualnych faworytem do pierwszego miejsca powinien być Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wygrał na Wielkiej Krokwi w zeszłym roku.

Bezpośrednie wydarzenia z Zakopanego kibice będą mogli śledzić nie tylko na antenie Eurosportu, TVN i aplikacji Player. „Polski” konkurs pokazany zostanie także na antenie TVP 1, TVP Sport i internecie pod adresem sport.tvp.pl.

PROGARAM PUCHARU ŚWIATA W ZAKOPANEM

Piątek: godz. 15:30 – oficjalny trening (TVP Sport) * godz. 18 – kwalifikacje (Eurosport 1, Eurosport player, TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl). Sobota: godz. 15 – seria próbna * godz. 16 – konkurs drużynowy (Eurosport 1, Eurosport player, TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl). Niedziela: godz. 15 – seria próbna * godz. 16 – konkurs indywidualny (Eurosport 1, Eurosport player, TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl).

Fot. Pod nieobecność Kamila Stocha liderem naszej kadry jest od dłuższego czasu Piotr Żyła

Fot. X-NEWS/PRESS FOCUS