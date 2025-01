Skoki narciarskie. Timi Zajc rzutem na taśmę sięga po wygraną w Oberstdorfie

Dalekie skakanie zaczęło się od piątkowych kwalifikacji, ale prawdziwe emocje zaczęły się od sobotniego konkursu indywidualnego. Po pierwszej serii na prowadzeniu był Johann Andre Forfang, który poleciał na 221.5 metra. Tuż za nim był Timi Zajc, który co prawda lądował pół metra dalej, ale tracił do Norwegoa 1,9 punktu. Podium na półmetku uzupełniał Daniel Tschofenig (215.5 m).

W sobotnim konkursie awans do drugiej serii wywalczyło trzech naszych zawodników. Najwyższe 15. miejsce na półmetku zajmował Piotr Żyła (205.5 m), 24. był Jakub Wolny (205 m), a 27. lokatę zajmował Aleksander Zniszczoł (191.5 m). Do drugiej serii nie awansował Kamil Stoch, który skoczył 186.5 metra i zajął finalnie 32. miejsce. Z kolei trzy miejsca niżej zmagania zakończył Paweł Wąsek (179 m).

W drugiej serii Zniszczoł spisał się gorzej, a skok na 182 metr dał mu finalnie 28. miejsce. 22. lokatę ostatecznie zajął Jakub Wolny, który w swojej drugiej próbie uzyskał 206.5 metra. Wydawało się, że Żyła po skoku na 215 metr poprawi swoją lokatę, ale ostatecznie spadł na 17. miejsce bo inni skoczkowie w drugiej serii także zaczęli latać zdecydowanie dalej. Emocje sięgnęły zenitu kiedy na belce startowej zaczęli pojawiać się zawodnicy z czołówki. Najpierw świetną próbę oddał Domen Prevc skacząc 231.5 metra co dało mu miejsce na najniższym stopniu podium. Chwilę później 233 metry skoczył Zajc i objął prowadzenie czekając na to co zrobi Forfang. Norweg skoczył świetnie, bo aż 235 metrów, ale daleki lot przepłacił fatalnym lądowaniem, które finalnie kosztowało go zwycięstwo w sobotnim konkursie.

W niedzielę na skoczni mamuciej w Oberstdorfie odbędzie się drugi konkurs indywidualny.

PUCHAR ŚWIATA W LOTACH NARCIARSKICH W OBERSTDORFIE

Wyniki sobotniego konkursu

1. Timi Zajc (222 m, 233 m) 453.7 pkt * 2. Johann Andre Forfang (221.5 m, 235 m) 448.6 pkt * 3. Domen Prevc (217 m, 231.5 m) 444.9 pkt * 4. Daniel Tschofenig (215.5 m, 230.5 m) 444.1 * 5. Ryoyu Kobayashi (220 m, 214.5 m) 424.3 pkt *** 17. Piotr Żyła (205.5 m, 215 m) 400.6 pkt *** 22. Jakub Wolny (205 m, 206.5 m) 382 pkt *** 28. Aleksander Zniszczoł (191.5 m, 182 m) 343.5 pkt *** 32. Kamil Stoch (186.5 m) 174.8 pkt *** 35. Paweł Wąsek (179 m) 174 pkt.