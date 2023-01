Skoki narciarskie. Trzy dni konkursów w Sapporo bez zwycięstwa Polaka

Konkursy Pucharu Świata na Okurayamie zaczęły się już w piątkowy poranek. Pierwszy z trzech zaplanowanych konkursów był bardzo zacięty. W pierwszej serii najlepszy skok oddał Dawid Kubacki. Lider Pucharu Świata uzyskał 137 metrów i po pierwszej serii prowadził z przewagą 3.9 punktu nad reprezentantem gospodarzy Ryoyu Kobayashim (135 m). Stawkę na podium uzupełnił Halvor Egner Granerud (130.5 m), który do Polaka tracił 4.6 punktu. Natomiast tuż za podium plasował się Kamil Stoch (133 m). W czołowej dziesiątce, a konkretnie na ósmej lokacie pierwszą serię zakończył Piotr Żyła (131.5 m), Pozostali Polacy nie zdołali awansować do finału. Paweł Wąsek (118 m) zajął trzydzieste trzecie miejsce, zaś pięć lokat niżej sklasyfikowany został Aleksander Zniszczoł (114 m).

W drugiej serii jedynie jeden z naszych zawodników utrzymał lokatę zajmowaną na półmetku zawodów. Żyła lądując na 124.5 m spadł na 14. miejsce. Metr bliżej skoczył Stoch, ale jemu udało się obronić czwartą lokatę. Z kolei Kubacki po locie na 125.5 metra spadł na drugą lokatę ustępując Kobayashiemu, który uzyskał 130 metrów i zwyciężył z dużą przewagą. Na najniższym stopniu podium stanął Granerud (126 m) i tym samym stracił dodatkowe 20 punktów do Kubackiego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W sobotę odbył się drugi z konkursów na Okurayamie. Po pierwszej serii najlepszy był Stefan Kraft, który osiągnął 139 metrów. Drugie miejsce po skoku na 129.5 m zajmował Halvoe Egner Granerud, a na trzecim miejscu ex aequo sklasyfikowany był najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczoł (141 m) oraz Peter Prevc (136 m). Z kolei Dawid Kubacki uzyskał 131,5 metra i na półmetku konkursu był piąty. Siódme miejsce zajmował Kamil Stoch (131,5 m), który zaliczył w sobotę 400. występ w zawodach indywidualnych Pucharu Świata. Awans do finału wywalczył również Piotr Żyła, który po skoku na 130 metr zajmował dwudziestą pozycję.

W drugiej serii Kraft uzyskał 135,5 metra i triumfował w sobotnim konkursie w Sapporo z przewagą 5,6 punktu nad Granerudem (132 m). Awans z jedenastej na trzecią pozycję zanotował Kobayashi (137,5 m). Na czwartej pozycji zawody zakończył Kubacki (128 m). Ósme miejsce zajął Kamil Stoch (121 m), a trzeci zawodnik na półmetku konkursu – Aleksander Zniszczoł – wylądował na 109 metrze i zaliczył spadek na dwudzieste piąte miejsce.

Ostatni z konkursów odbył się w nocy z soboty na niedzielę i choć do drugiej serii awansował komplet naszych zawodników to właśnie te zawody dały polskim kibicom najmniej powodów do zadowolenia.

Po pierwszej serii prowadził Halvor Egner Granerud. Reprezentant Norwegii poszybował na 140 metr i na półmetku miał 6,2 punktu przewagi nad Ryoyu Kobayashim (141 m). Trzecie miejsce ex aequo zajmowali Johann Andre Forfang (143,5 m) i Timi Zajc (142 m). Dawid Kubacki po pierwszej serii i skoku na 137,5 metra był szósty ze stratą 4,2 pkt. do podium. Na trzynastej pozycji sklasyfikowany był Piotr Żyła (130 m). Dwudzieste piąte miejsce zajmował Paweł Wąsek (130 m) przed Aleksandrem Zniszczołem (129 m), a dopiero dwudziesty ósmy był Kamil Stoch (122,5 m).

W drugiej serii po drugą w sezonie i 29. w karierze wygraną skutecznie powalczył Kobayashi skacząc aż 143 metry. Na drugie miejsce spadł Granerudem (136,5 m), a na najniższym stopniu podium stanął Markus Eisenbichler (139,5 m). Najlepszym z Polaków okazał się Żyła (136 m) zajmując ósme miejsce, a po raz pierwszy w sezonie poza czołową dziesiątką zawodu ukończył Kubacki. Lider Pucharu Świata skoczył tylko 125 m i spadł na 11. lokatę. Na siedemnastym miejscu konkurs ukończył Aleksander Zniszczoł (136 m co dało mu najlepszy występ w sezonie). Na 23. miejsce awansował Stoch (128 m), z kolei dwudziesty szósty był Wąsek (122 m).

Kolejne zawody Pucharu Świata rozegrane zostaną 28-29 stycznia w austriackim Bad Mitterndorf na mamuciej skoczni Kulm. Konkury te rozpoczną przy okazji rywalizację w Pucharze Świata w lotach narciarskich o Małą Kryształową Kulę.

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH W SAPPORO

WYNIKI PIĄTKOWEGO KONKURSU

1. Ryoyu Kobayashi (135 m, 130 m) 271.5 pkt * 2. Dawid Kubacki (137 m, 125.5 m) 264.3 pkt * 3. Halvor Egner Granerud (130.5 m, 126 m) 262.6 pkt * 5. Stefan Kraft (130 m, 132 m) 252.6 pkt * 6. Anze Lanisek (130.5 m, 127 m) 247.9 pkt * 7. Timi Zajc (128.5 m, 132 m) 245.9 pkt * 8. Andreas Wellinger (133.5 m, 122 m) 245.3 pkt * 9. Daniel Andre Tande (127 m, 130 m) 244.4 pkt * 10. Gregor Deschwanden (124.5 m, 132.5 m) 244.1 pkt *** 14. Piotr Żyła (131.5 m, 124.5 m) 239.3 pkt.

WYNIKI SOBOTNIEGO KONKURSU

1. Stefan Kraft (139 m, 135.5 m) 283.5 pkt * 2. Halvor Egner Granerud (129.5 m, 132 m) 277.9 pkt * 3. Ryoyu Kobayashi (129 m, 137.5 m) 276.1 pkt * 4. Dawid Kubacki (131.5 m, 128 m) 264.8 pkt * 5. Daniel Tschofenig (135 m, 128.5 m) 257.9 pkt * 6. Manuel Fettner (127 m, 133.5 m) 255.2 pkt * 7. Andreas Wellinger (130 m, 130 m) 251.2 pkt * 8. Kamil Stoch (131.5 m, 121 m) 250.6 pkt * 9. Piotr Żyła (130 m, 134 m) 249.8 pkt * 10. Zak Mogel (133 m, 137.5 m) 248.9 pkt *** 25. Aleksander Zniszczoł (141 m, 109 m) 224 pkt.

WYNIKI NIEDZIELNEGO KONKURSU

1. Ryoyu Kobayashi (141 m, 143 m) 280.9 pkt * 2. Halvor Egner Granerud (140 m, 136.5 m) 268.9 pkt * Markus Eisenbichler (140.5 m, 139.5 m) 256.9 pkt * 4. Domen Prevc (136 m, 140 m) 249.8 pkt * 5. Johann Andre Forfang (143.5 m, 127 m) 241.9 pkt * 6. Peter Prevc (139 m, 130 m) 241.7 pkt * 7. Daniel Tschofenig (138.5 m, 127.5 m) 241.3 pkt * 8. Piotr Żyła (130 m, 136 m) 240.5 pkt * 9. Anze Lanisek (129 m, 132.5 m) 240.4 pkt * 10. Timi Zajc (142 m, 121 m) 239.7 pkt * 11. Dawid Kubacki (137.5 m, 125 m) 238.7 pkt *** 17. Aleksander Zniszczoł (129 m, 136 m) 223.3 pkt *** 23. Kamil Stoch (122.5 m, 128 m) 215.3 pkt *** 26. Paweł Wąsek (130 m, 122 m) 201.2 pkt.

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA

1. Kubacki 1164 pkt * 2. Granerud 1116 pkt * 3. Lanisek 941 pkt * 4. Kraft 811 pkt * Żyła 628 *** 8. Stoch 391 pkt.