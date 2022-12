Skoki narciarskie. Zaczynają walkę o Złotego Orła, czyli rusza 71 Turniej Czterech Skoczni

Turniej Czterech Skoczni to impreza, która co roku przyciąga uwagę kibiców z całego świata, a wszystko zaczęło się w 1953 r. Przez wiele lat była to impreza niejako zamknięta dla polskich kibiców, bo nasze skoki narciarskie najczęściej były w permanentnym kryzysie. Zmieniło się to dopiero w sezonie 2000/2001, kiedy to właśnie podczas Turnieju Czterech Skoczni swoją legendę zaczął budować Adam Małysz. Orzeł z Wisły wygrał klasyfikację generalną, a później sięgał po medale Igrzysk Olimpijskich, a kiedy zszedł ze sceny w roli światowej gwiazdy zastąpił go Kamil Stoch. Skoczek z Zębu odniósł jeszcze większe sukcesy niż jego mentor i trzykrotnie wygrał turniej rozgrywany na skoczniach w Niemczech oraz Austrii. W ostatnich pięciu sezonach Złotego Orła czterokrotnie zabierali ze sobą Polacy – oprócz Kamila Stocha, zgarnął go jeszcze Dawid Kubacki. W tym okresie Biało-Czerwoni tylko raz pozwolili, aby ta majestatyczna nagroda trafiła w obce ręce. Miało to miejsce w sezonie 2018/2019, kiedy triumfował Ryoyu Kobayashi.

W rozpoczynającej się w czwartek 71. edycji TCS udział weźmie sześciu Biało-Czerwonych. Poza Kubackim i Stochem będą to: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Stefan Hula oraz Jan Habdas. Ten ostatni przepustkę na te prestiżowe niemiecko-austriackie zawody wywalczył dzięki świetnej postawie w rozegranych jeszcze przed świętami mistrzostwami Polski w Wiśle.

Młody skoczek na 71. TCS pojedzie zbierać doświadczenie. Natomiast głównym faworytem do zwycięstwa będzie oczywiście Dawid Kubacki.

71 Turniej Czterech Skoczni będzie można śledzić na antenie TVN, Eurosportu i aplikacji player (wszystkie konkursy). Ponadto kibice będą mogli śledzić przebieg kwalifikacji poprzedzających każdy konkurs za pośrednictwem Eurosportu. Warto przypomnieć, że ich wyniki są bardzo istotne. A to dlatego, że na ich podstawie zawodnicy dobierani są w pary w ramach pojedynków K.O. I tak zwycięzca kwalifikacji w pierwszej serii konkursu głównego będzie walczyć z 50 zawodnikiem, drugi z 49 i tak dalej aż do miejsca 25 i 26. Awans wywalczą wygrani starć a także pięciu skoczków, z najlepszymi notami, którzy przegrają swoje pojedynki czyli tzw. „lucky Looser”.

PROGRAM 71 TURNIEJU CZTERECH SKOCZNI

OBERSTDORF

Środa, 28.12.2022:14 – pierwszy trening * 15 – drugi trening * 16.30 – kwalifikacje * czwartek 29.12.2022: 15 – seria próbna * 16.30 – pierwsza seria konkursu indywidualnego.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN

sobota 31.12.2022: 11.45 – pierwszy trening * 12.45 – drugi trening * 14 – kwalifikacje * niedziela 01.01.2023: 12.30 – Seria próbna * 14 – pierwsza seria konkursu indywidualnego.

INNSBRUCK

wtorek 03.01.2023: 11.15 – pierwszy trening * 12.15 – drugi trening * 13.30 – kwalifikacje * środa 04.01.2023: 12 – Seria próbna * 13.30 – pierwsza seria konkursu indywidualnego.

BISCHOFSHOFEN

czwartek 05.01.2023: 14.30 – pierwszy trening * 15.30 – drugi trening * 16.30 – kwalifikacje * piątek, 06.01.2023:15.30 – Seria próbna * 16.30 – pierwsza seria konkursu indywidualnego.