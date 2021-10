Katarzyna Krawczyk z medalem mistrzostw świata w zapasach!

Chełmianka odniosła życiowy sukces na matach w stolicy Norwegii startując w kategorii wagowej do 53 kg. W tzw. małym finale zawodniczka z Lubelszczyzny pokonała pewnie 7:1 reprezentantkę Ekwadoru Luisę Valverde Melendres. Dla 31-letniej reprezentantki kraju to pierwszy medal w mistrzostwach świata. – Nie ważne z kim przyjdzie mi rywalizować o brąz. Czy będzie to zawodniczka z Ekwadoru, czy zapaśniczka w Indii. Rywalki będą miały za sobą poranną walkę. Zrobię wszystko aby zdobyć medal mistrzostw świata – mówił przed walką o brąz wielokrotna reprezentantka Polski. Przeciwniczą Krawczyk była zwyciężczyni pojedynku: Hinduska Pooja Pooja i Luisa Elizabeth Valverde Melendres z Ekwadoru. Z kolei Krawczyk w półfinale musiała uznać wyższość mistrzyni Japonii Akari Fujinami. Zapaśniczka Cementu-Gryfa przegrała przez przewagę techniczną 0:10. Na etapie ćwierćfinału Polka rozprawiła się ze Szwedką Emme Malmgren. Nasza zapaśniczka pokonała aktualną mistrzynię świata juniorek przez położenie na łopatki.

W starciu o brąz Krawczyk od początku narzuciła swój rytm ósmej zawodniczce ostatnich igrzysk olimpijskich Tokio 2020. W pełni kontrolowała walkę na macie. W końcówce zapaśniczka z Chełma popisała się fantastycznym rzutem przez ramię, co zostało ocenione na cztery punkty. Polka w całym pojedynku zdobyła siedem punktów, oddając zaledwie jeden. Brązowy medal podczas mistrzostw świata w Oslo jest 15. krążkiem w historii kobiecych zapasów. Krawczyk w swoim dorobku ma dwukrotny brąz w mistrzostwach Europy (2011, 2018), jak też srebro Igrzysk Europejskich, w 2015 roku.

Polska też odniosła sukces w rywalizacji mężczyzn w stylu wolnym. Mistrzem świata w kategorii do 70 kg został Magomedmurad Gadżijew, na co dzień reprezentujący AKS Piotrków Trybunalski. Reprezentant kraju, niczym profesor, pokonał 2:1 Kirgiza Ernazara Akmatalieva. Tym samym Gadżijew został pierwszym polskim mistrzem świata seniorów w stylu wolnym. W drodze do finału pokonał w kwalifikacjach reprezentanta Wielkiej Brytanii Nicolae Cojocaru 9:0. W 1/8 wyższość naszego reprezentanta musiał uznać Carlos Eduardo Romero Millaqueo z Chile, przegrywając 4:15. W ćwierćfinale Gadżijew okazał się lepszy od Gruzina Zurabiego Iakobiszwilego (9:5), zaś w półfinale Turana Bajramowa z Azerbejdżanu (4:2).