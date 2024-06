Zawodnicy Cementu-Gryfa Chełm wystąpili w Mistrzostwach Polski w zapasach w stylu klasycznym

Chełmscy najmłodsi adepci zmagań na macie wrócili do domu z pięcioma medalami. To efekt wysokiej formy i dobrego przygotowania. Najlepiej zaprezentował się Leon Nadolski, na co dzień uczeń Szkoły Podstawowej w Żółtańcach oraz Kamil Kierejewski z SP Razem Chełm. Obaj stanęli na najwyższym stopniu podium.

Ze srebrnego medalu cieszył się Szymon Skimina ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chełmie. Z kolei brązowe krążki zawiesili ma szyi Piotr Maciejewski i Gabriel Turewicz. Pierwszy jest uczniem Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie, drugi na co dzień uczy się w Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie.

Wysokie punktowane piąte miejsce zajął Hubert Czarnecki z SP nr 7 w Chełmie. Na siódmej pozycji sklasyfikowany został jego szkolny kolega Filip Sierpiński.