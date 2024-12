Kacper Stokowski z AZS UMCS Lublin odebrał gratulacje za swój występ na MŚ w pływaniu

Co ciekawe, Stokowski podczas imprezy na krótkim basenie aż sześć razy poprawiał rekord Polski. W tym należący do Mariusza Siembidy.

– Dziękuję za możliwość przywiezienia medali do Lublina i pochwalenia się tym, co udało mi się wywalczyć w Budapeszcie podczas szczęśliwych dla polskiej kadry mistrzostw, dla mnie i dla miasta Lublin. Poprawiłem rekordy Polski i to aż szczęść razy. W tym należący do pana Mariusza Siembidy, który siedzi obok mnie. Coś takiego dodaje jeszcze większej motywacji i cieszę się, że mogłem pływać szybko, stanąć na podium i rywalizować z najlepszymi – mówi Kacper Stokowski.

Siembida, który również ma na koncie medale mistrzostw świata i Europy przyznał, że zawodnik AZS UMCS dokonał nie lada sztuki w Budapeszcie.

– W imieniu zarządu Polskiego Związku Pływackiego gratuluję niesamowitego wyczynu. Z perspektywy mojego pływania, patrząc wstecz, kiedyś udało mi się pobić trzy rekord Polski. Kacper to fenomen, bo zrobił to aż sześć razy. Nie było jeszcze takiego zawodnika w historii. A do tego jego czasu. Nie wyobrażałem sobie, że jest jeszcze coś do poprawienia. Okazuje się jednak, że te granice cały czas się przesuwają. Jesteśmy w czołówce pływania i miejmy nadzieję, że coraz więcej zawodników będzie podążało tą ścieżką po jak najlepsze rezultaty, także u nas w Lublinie. To wielki zaszczyt być częścią tego zespołu. Mówię o Polskim Związku Pływackim, który dokłada wszelkich starań, aby zawodnicy mieli, jak najlepsze warunki – ocenia Mariusz Siembida, wiceprezes PZP.

Bardzo zadowolony z wyczynów pływaka był także prezes AZS UMCS Lublin Rafał Walczyk. – Jestem niezmiernie dumny, że po raz kolejny zawodnik od nas staje na podium dużej imprezy. Chcę podziękować wszystkim, bez których nie byłoby takich sekcji, takiego sportu. Podziękowania dla miasta Lublin za program mistrz, myślę, że unikalny w skali kraju. Daje nam możliwość, aby tacy zawodnicy, jak Kacper reprezentowali Lublin i AZS UMCS w najlepszych zawodach na świecie. Podziękowania także dla urzędu marszałkowskiego, który zawsze nas wspiera i również objął Kacpra specjalnym programem na igrzyska. Bez tego wsparcia nie byłoby tych sukcesów – wyjaśnia prezes Walczyk.

Stokowski odebrał także wyróżnienia od przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (medal 550-lecia) i miasta Lublin (list gratulacyjny).