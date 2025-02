Karolina Kuć z MULKS Grupa Oscar Tomaszów wystartuje dzisiaj w mistrzostwach świata juniorek

MKS FunFloor Lublin po wysokiej porażce z Zagłębiem może zapomnieć o mistrzostwie Polski?

Na złoty medal mistrzostw Polski w Lublinie czeka się już od 2020 roku. To naprawdę długo biorąc pod uwagę, że przed złotą erą Zagłębia, Lublin był w miarę regularnie stolicą polskiego szczypiorniaka. Najdłuższa przerwa miała miejsce na początku poprzedniej dekady, kiedy złote medale najpierw powędrowały do Lubina, a później do Gdyni.