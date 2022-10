Koszykarze reprezentacji Polski 10 listopada zagrają w Lublinie ze Szwajcarią

Polacy bardzo dobrze spisali się na ostatnim EuroBaskecie, gdzie zajęli czwarte miejsce. W ćwierćfinale sensacyjnie ograli Słowenię z Luką Donciciem w składzie i po raz pierwszy od 1971 roku znaleźli się w najlepszej czwórce imprezy.

I właśnie w Lublinie będzie teraz pierwsza okazja, żeby ponownie zobaczyć Mateusza Ponitkę i jego kolegów w akcji po niedawnym sukcesie.

– Lublin okazał się szczęśliwym miejscem dla reprezentacji Polski, kadra wygrywała przecież w hali Globus spotkania z Estonią i Izraelem. Biało-Czerwoni mają tam bardzo dobre warunki do przygotowań i treningów. Nasi wspaniali kibice z kolei będą mieli okazję zobaczyć czwartą drużynę EuroBasketu i podziękować im za rewelacyjne występy. Organizacja tego meczu jest możliwa dzięki wzorowej współpracy z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim oraz prezydentem Krzysztofem Żukiem, za którą dziękuję – mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki cytowany przez portal pzkosz.pl.

Trzeba jednak dodać, że podopieczni trenera Igora Milicicia nie muszą przebijać się do kolejnego EuoBasketu przez eliminacje. Będziemy organizatorem jednej z grup turnieju finałowego, dlatego awans do ME w 2025 roku mamy już w kieszeni. Dlatego spotkania w prekwalifikacjach będzie można potraktować jako przygotowanie do kolejnej ważnej imprezy i sprawdzenia poszczególnych zawodników.

Wejściówki na spotkanie ze Szwajcarią są już dostępne na portalu eventim.pl. Za normalne bilety trzeba zapłacić: 30 i 20 zł, a za ulgowe: 15 i 10 zł.