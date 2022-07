Najpierw liga, potem Europa. Wiadomo, kiedy Pszczółka Polski Cukier powróci na parkiety

Kształt zmagań w polskiej lidze pozostaje bez zmian – drużyn będzie 11, a to oznacza, że każda z ekip rozegra w sumie 20 meczów w rundzie zasadniczej. Osiem najwyżej sklasyfikowanych będzie rywalizować w play-offach. Z kolei zespół, który zajmie ostatnie miejsce pożegna się z EBLK – w ostatnim sezonie ten „zaszczyt” spotkał GTK Gdynia. Miejsce koszykarek z północy Polski zajmie Iodica TopMarket MKS Pruszków.

Polski Związek Koszykówki opublikował regulamin rozgrywek w ekstraklasie. Jak czytamy, wstępny terminarz trafi najpóźniej dzisiaj do wszystkich klubów. Sezon rozpocznie się najwcześniej 8 października (od 22 września do 1 października zaplanowano Mistrzostwa Świata w koszykówce kobiet w Australii), a zakończy maksymalnie (łącznie z play-offami) 19 kwietnia 2023 roku.

Przypomnijmy, że Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin będzie bronić srebrnego medalu. Mistrzem kraju i triumfatorem Pucharu Polski jest BC Polkowice. To właśnie te dwie ekipy powalczą w Superpucharze Polski. Natomiast brązowym medalistą jest VBW Arka Gdynia.

W nadchodzącym sezonie zielono-białe ponownie będą rywalizować w EuroCup. Na oficjalnej stronie pucharów widnieje informacja, że rozgrywki wystartują 6 października. Mowa najprawdopodobniej o dwumeczach kwalifikacyjnych. Już kilka tygodni temu kluby otrzymały wstępny harmonogram EuroCup. Faza grupowa rozpocznie się prawdopodobnie na przełomie października i listopada, a najpóźniej w listopadzie.

Tym razem lubelskie akademiczki zagrają w grupie A z greckim Panathinaikosem AC. Do tego dojdzie jeszcze trzecia drużyna z turnieju kwalifikacyjnego do Euroligi, w którym wezmą udział: ACS Sepsi-SIC z Rumunii, Olympiacos S.F.P. z Grecji i KKZ Crvena Zvezda z Serbii. Ostatniego grupowego przeciwnika wyłoni dwumecz pomiędzy węgierskim Ludovika Csata a izraelskim Ramat Hasharon.

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin jest w trakcie ogłaszania składu na nowy sezon. Do tej pory oficjalnie poznaliśmy siedem nazwisk: Amerykanka Nia Clouden, Serbka Masa Janković, Magdalena Ziętara, Anna Wińkowska, Emilia Kośla, Olga Trzeciak i Aleksandra Kuczyńska. Do tego grona na pewno dołączą jeszcze Amerykanka Natasha Mack i Serbka Aleksandra Stanacev. W sumie trener Krzysztof Szewczyk ma mieć 12 koszykarek do dyspozycji, z czego pięć zagranicznych.