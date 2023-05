Artur Gronek (Polski Cukier Start): Chcemy, żeby kolejny sezon był taki, jak trzy ostatnie mecze

Udany finisz ekipy z Lublina oznacza, że drużyna Artura Gronka zakończyła sezon 2022/2023 na 13 miejscu w tabeli. Na pewno oczekiwania były większe, bo długo Start walczył o fazę play-off. Niestety, w końcówce rozgrywek był nawet zamieszany w walkę o utrzymanie. Ostatecznie w tabeli Mateusz Dziemba i spółka wyprzedzili tylko trzy zespoły.

Jak postawę swojej drużyny ocenia Artur Gronek? – Gratulacje dla zespołu za to spotkanie. Myślę, że mecz mógł się podobać, bo oba zespoły zagrały na wysokim procencie, ponad 50 procent rzutów z gry. Spotkanie było miłe dla oka, obie drużyny grały do końca i walczyły o zwycięstwo. Na pewno oczekiwania były większe, cieszą trzy wygrane na koniec, że mogliśmy wyjść z twarzą. Doszliśmy do finału Pucharu Polski, zdobyliśmy brąz w lidze ENBL, więc to na pewno zasługuje na pochwały. Co do sezonu, to będziemy jeszcze wszystko analizowali i wyciągniemy wnioski, żeby kolejne rozgrywki były takie, jak te nasze trzy ostatnie kolejki – wyjaśnia trener ekipy z Lublina Artur Gronek

– To był jeden z lepszych meczów w naszym wykonaniu, pokazaliśmy się z dobrej strony i chociaż nie graliśmy już o nic, to chcieliśmy się pożegnać wygraną i zakończyć sezon pozytywnie. Cieszymy się, że to nam się udało – dodaje Bartłomiej Pelczar, który w starciu ze Spójnią zapisał na swoim koncie 14 „oczek”.