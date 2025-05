Nie macie planów na niedzielę? To może do Zawieprzyc

- Z ogromną radością pragnę zachęcić mieszkańców województwa lubelskiego do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest tegoroczna „Majówka 2025 - Powrót do Korzeni”. Zaczynamy 11 maja od godziny 13, w Zespole Pałacowo-Parkowy w Zawieprzycach, gmina Spiczyn – zachęca wójt Tomasz Iwanicki.

Przygotowano niezwykle bogaty program. Będzie można podziwiać występy artystyczne nych talentów, w tym pokaz musztry i władania szablą, a także spróbować lokalnych przysmaków przygotowanych przez Koła Gospodyń z terenu gminy Spiczyn.

Ale to nie wszystko! W ramach dodatkowych darmowych atrakcji będzie działać strefa dla dzieci pełna niespodzianek, zwiedzanie odnowionej kaplicy p.w. św. Antoniego Padewskiego z przewodnikiem, warsztaty tematyczne, aromatyczna kawa po turecku oraz tradycyjne warsztaty mincerskie. O wysoki poziom wiedzy historycznej zadba "Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach", które zaprezentuje nie tylko salwy z muszkietów i wojskowe obozowisko sprzed 300 lat, ale również zaprezentuje rekonstrukcje bitwy XVII-wiecznej!

– „Majówka 2025 - Powrót do Korzeni" to nie tylko wspaniała okazja do rozrywki, ale także do pielęgnowania naszej lokalnej tożsamości i tradycji. To czas, kiedy możemy wspólnie celebrować bogactwo naszej kultury i cieszyć się sąsiedzką atmosferą. Chcemy, aby to wydarzenie na stałe powróciło wpisało się w kalendarz imprez organizowanych w gminie Spiczyn – kończy Tomasz Iwanicki, wójt gminy Spiczyn.