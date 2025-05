Szkło laboratoryjne – różnice, których nie warto ignorować

Ponad 110 milionów złotych dla lubelskich firm na projekty GOZ

Jeśli prowadzisz firmę w województwie lubelskim i planujesz inwestycje, które ograniczą zużycie zasobów lub zminimalizują ilość wytwarzanych odpadów – to dobry moment, by sięgnąć po środki z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021–2027. Trwa nabór wniosków w ramach Działania 3.8 „GOZ w przedsiębiorstwach”, wspierającego wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Do zdobycia jest nawet 6 milionów złotych bezzwrotnej dotacji. Nabór trwa do 27 czerwca 2025 roku.