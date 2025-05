Nowa atrakcja w ZOO. Kiedy zobaczymy pingwiny?

Oferty złożone w przetargu ogłoszonym wczesną wiosną otwarto w czwartek. Są trzy, a dwie z nich mieszczą się w kwocie założonej do wydania przez miasto czyli ponad 8,7 mln zł. Najpewniej więc wybór dokona się między konsorcjum dwóch zamojskich i lubelskiej firmy, które zadeklarowało zrealizować zadanie za trochę ponad 7,4 mln zł i BUDMAT-em z Zamościa. Jego oferta opiewa na ok. 8,4 mln zł. Najdroższy był MAX-BUD z Lublina szacujący swoje prace na blisko 12 mln zł.

O planach sprowadzenia do ZOO w Zamościu pingwinów mówiło się od dawna. Ogłaszając przetarg miasto miało już skompletowaną całą dokumentację i zapewnione finansowanie. Zakładano, oferty będą przyjmowane do końca marca, ale w trakcie postępowania spłynęło wiele zapytań i termin był wydłużył się do maja.

Wiadomo, że od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał ponad rok na zrealizowanie zadania. Jest więc szansa, że liczące około 20 osobników stado będzie można w ZOO podziwiać przed końcem przyszłego roku. W naturze pingwiny przylądkowe zamieszkują na południu Afryki w pobliżu Przylądka Dobrej Nadziei.

Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu, jedyny w województwie lubelskim, zajmuje powierzchnię blisko 14 ha. Mieszka tutaj ponad 3,5 tys. zwierząt z około 300 różnych gatunków. Od kwietnia do września ZOO jest czynne wo dwie godziny dłużej. Bilet normalny kosztuje 45, a ulgowy 35 zł. Przy zakupie można korzystać z upustów na podstawie Karty Dużej Rodziny czy Karty Zamościanina. Są też bilety specjalne za 1 zł przysługujące dzieciom do 3 roku życia, a także np. opiekunom grup i osób niepełnosprawnych.