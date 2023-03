Energa Basket Liga zostaje na antenie Polsatu na kolejne lata

Stacja Polsat pokazuje rozgrywki już od 2013 r. Dzięki nowej umowie kibice będą mogli zobaczyć cztery transmisje z każdej kolejki, ponadto obejrzą fazę play-off, spotkania Pucharu Polski i Superpucharu Polski, a także cotygodniowy magazyn koszykarski oraz uroczystą galę zakończenia sezonu. Ważną nowością jest fakt, że wszystkie pozostałe spotkania będzie można zobaczyć w Polsat Box Go. Oznacza to, że koszykarskie zmagania znikną z płatnej platformy internetowej Emocje.tv. Ważną informacją jest również to, że Polsat od sezonu 2024/2025 będzie przekazywać klubom po 3 miliony złotych rocznie. Szczegółowy podział tej kwoty między konkretne kluby zostanie dopiero ustalony. Pewne jest, że część z tych środków zasili również budżet Polskiego Cukru Start Lublin. - Telewizja Polsat stawia na polski sport. Mamy nadzieję osiągnąć takie efekty z koszykówką, jak z siatkówką, która stała się naszym sportem narodowym. Decyzja o przedłużeniu współpracy aż do 2030 roku, sprawia że Energa Basket Liga to drugie (po siatkarskiej PlusLidze oraz Tauron Lidze), najdłużej transmitowane przez Polsat krajowe rozgrywki. Mówiąc dziś: „Energa Basket Liga w Telewizji Polsat”, mamy na myśli poważne partnerstwo dwóch graczy, zdeterminowanych, by odnieść sukces - powiedział Stanisław Janowski, Prezes Telewizji Polsat. – Koszykówka to piękna dyscyplina sportu, która ma wszystko by zelektryzować Polaków. Jest ciekawa liga, stanowiąca jednocześnie fundament dla pnącej się w górę Reprezentacji. Są stabilni sponsorzy oraz innowacyjne pomysły, jak choćby widowiskowe zmagania 3x3. Redakcja Sportowa Polsatu dba o właściwe opakowanie tego produktu i z satysfakcją obserwujemy stale rosnące oglądalności. Podobnie było z siatkówką, która z naszym skromnym udziałem na przestrzeni lat stała się ukochanym sportem Polaków i kuźnią przyszłych Mistrzów Świata - mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.

Warto wspomnieć, że w minionym tygodniu wybrano również gospodarza turnieju Final Four ENBL. Jednym z uczestników tych zmagań jest Polski Cukier Start. Podopieczni Artura Gronka zmierzą się w półfinale w BM Stal Ostrów Wielkopolski, a to spotkanie odbędzie się 11 kwietnia w Arenie Ostrów. W drugim spotkaniu King Szczecin zmierzy się z litewskim BC Wolves. Mecz o trzecie miejsce i finał odbędzie 12 kwietnia.