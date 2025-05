To pierwsza tak duża akcja nowego wydziału w strukturze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, którego głównym celem jest ograniczenie dostępności narkotyków na terenie województwa.

– Dzięki dobremu rozpoznaniu pracujących tam funkcjonariuszy, coraz częściej dochodzi do zatrzymywania osób powiązanych z narkobiznesem. Produkcja, handel i przemyt narkotyków to jedno ze źródeł dochodu wielu grup przestępczych. Każde uderzenie w narkobiznes to zabezpieczone narkotyki, które nie trafią do na ulice czy do szkół – mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.

W ubiegłym roku na Lubelszczyźnie policjanci zabezpieczyli ponad 800 kg narkotyków, zlikwidowali niemal 50 plantacji konopi innych niż włókniste i zatrzymali blisko 950 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe.