Rajdowy raj w Gościeradowie. Takiego miejsca nie ma w całym kraju

Niespełna godzinę jazdy samochodem od Lublina, w kierunku Kielc przez Kraśnik, już działa unikalne w skali kraju miejsce dla fanów motorsportu - Adrenalina Moto Park Gościeradów. Ośrodek stworzony został przez trzech wspólników: kierowcę rajdowego Mariusza Steca oraz Karola i Kamila Golców, specjalistów w zakresie budownictwa drogowego.

Dzięki połączeniu doświadczenia w motorsporcie z wiedzą inżynieryjną powstał kompleks, który zapewnia zarówno emocje, jak i bezpieczeństwo. Obiekt oferuje ponad 18 kilometrów dróg szutrowych oraz profesjonalny tor rallycrossowy o długości 2,1 km i szerokości 12,5 metra. Układ zakrętów został zaprojektowany w oparciu o doświadczenia z tras rajdowych całej Europy oraz olbrzymią wiedzę praktyczną Mariusza Steca, wielokrotnego mistrza kraju.

Na miejscu można korzystać z różnorodnego sprzętu: od rajdówek i samochodów sportowych, przez pojazdy typu UTV Polaris, aż po profesjonalne maszyny klasy RZR Pro R o mocy 225 koni mechanicznych. - Do dyspozycji są również sesje z doświadczonymi kierowcami rajdowymi. Osoby zainteresowane mogą przyjechać własnym samochodem lub wypożyczyć pojazd na miejscu. Godzinny wjazdu na tor własnym pojazdem kosztuje 250 złotych, a szczegóły dotyczące wypożyczenia samochodów są ustalane indywidualnie – mówi Mariusz Stec. Zanany lubelski kierowca rajdowy twierdzi, że godzina jazdy po wybranej trasie w zupełności wystarczy, aby solidnie się zmęczyć i zresetować głowę.

Jedną z kluczowych cech ośrodka jest nacisk na bezpieczeństwo. - Trasy nie zawierają niebezpiecznych przeszkód – nie ma drzew, kamieni czy skarp, a nawierzchnia jest trwała i odporna na zniszczenie – mówi Karol Golec. – Każdy uczestnik podpisuje stosowne oświadczenie i bierze pełną odpowiedzialność za swój udział, co stanowi fundament dla bezpiecznego korzystania z obiektu. W przypadku awarii można liczyć na pomoc techniczną i wsparcie ze strony instruktorów – dodaje Mariusz Stec.

Nowo powstały tor to także świetne miejsce do nauki jazdy i budowania świadomości drogowej u najmłodszych. – Na miejscu dostępne są pojazdy przystosowane do dzieci, z ograniczoną prędkością i pełną kontrolą parametrów jazdy. Pod opieką dorosłych i instruktorów najmłodsi mogą bezpiecznie poznawać podstawy prowadzenia pojazdów – co stanowi doskonałe przygotowanie przed zdobyciem prawa jazdy – dodaje Kamil Golec.

Obiekt czynny jest siedem dni w tygodniu i otwarty na różne formy aktywności – od indywidualnych przejazdów po testy profesjonalnych zespołów rajdowych. Już teraz z toru korzystają znani kierowcy przygotowujący się do Mistrzostw Europy, którzy cenią sobie nie tylko warunki jazdy, ale również prywatność i komfort, jaki zapewnia miejsce.

W planach właścicieli jest dalsza rozbudowa o gokarty, nowe modele pojazdów UTV i ATV, a także rozbudowanie infrastruktury szkoleniowej. Celem jest stworzenie największego i najlepiej wyposażonego centrum motoryzacyjnego w Polsce. Nowy tor w Gościeradowie to nie tylko miejsce do szlifowania umiejętności – to przestrzeń, która ma ambicję kształtować kulturę bezpiecznej i świadomej jazdy w całym regionie.

Na miejscu można się także posilić, nawet specjałami kuchni włoskiej. A w planach jest budowa profesjonalnego garażu, z boksami do stałego przechowywanie i obsługi serwisowej samochodów używanych na torze. Dziś, w sobotę 10 maja, Adrenalina Moto Park Gościeradów oficjalnie się otwiera i zaczyna działalność. Obejrzyj naszą relację z wizyt na torze pod Gościeradowem na www.dziennikwschodni.pl