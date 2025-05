Konie, emocje i Hobby Horse!

Jeśli sądzisz, że konie to tylko jazda w kółko po padoku – koniecznie przyjedź w niedzielę do Kaniem-Stacji. Tam przekonasz się, jak wiele emocji, kunsztu i widowiska kryje się w zawodach jeździeckich. Boisko przy ul. Spacerowej 1 stanie się sceną pokazów, rywalizacji i radości z bycia razem – pod gołym niebem, z zapachem trawy i grilla w tle.

Organizatorzy z SMK „Karino”, wspierani przez Gminę Rejowiec Fabryczny i Powiat Chełmski, zapraszają na pełen atrakcji dzień, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od dziecka po seniora, od koniarza po smakosza.

Co w programie?

Prawdziwy pokaz kunsztu koni i ich opiekunów: tor przeszkód w ręku, konkurs powożenia, wybór najlepszego jeźdźca i konia – emocje gwarantowane.

Degustacje regionalnych specjałów od niezawodnych Kół Gospodyń Wiejskich.

Przejażdżki w siodle i bryczce, animacje, plac zabaw i śmiech dzieci na całego.

Występy artystyczne: Orkiestra Dęta GOK w Trawnikach, zespół A’Vista, uczniowie z SP w Lisznie i grupy GOK z Pawłowa – lokalny klimat w najlepszym wydaniu.

Hobby Horse? Tak, i to na poważnie!

W programie także II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Hobby Horse – szalonej, kreatywnej i coraz popularniejszej konkurencji z „koniem na kiju”. Będzie skakanie, doping i kupa zabawy!

Start o godz. 11:00, oficjalne otwarcie o 13:30 – ale przyjedź wcześniej, złap miejsce, zrób zdjęcie z koniem, zjedz pajdę chleba ze smalcem i daj się porwać atmosferze.

– To nie tylko konkurs. To spotkanie pasjonatów, rodzin i ludzi, którzy wierzą, że koń to coś więcej niż zwierzę – to partner, przyjaciel, dusza wydarzenia – mówią organizatorzy.