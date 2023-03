Polski Cukier Start gra dziś z Arrivą Twarde Pierniki Toruń

To będzie konfrontacja dwóch najgorszych zespołów Energa Basket Ligi. Przypisywanie tego miana „czerwono-czarnym” jest olbrzymim zaskoczeniem, ponieważ przed sezonem byli typowani do walki o fazę play-off. Pomysł na drużynę Artura Gronka nie przyniósł jednak spodziewanych efektów, a do tego doszły jeszcze problemy ze zdrowiem poszczególnych zawodników. Tak jest chociażby z wyłączonym z gry z powodu urazu Romanem Szymańskim. Klub znalazł już jego zastępcę. Został ni Litwin Benas Griciunas, który ten sezon spędził w litewskim 7bet-Lietkabelis Poniewież, gdzie notował średnio 14.2 minut, 4.9 punkty oraz 2.9 zbiórki. Ma ponadto na koncie mecze w rozgrywkach międzynarodowych, chociażby w trwającej edycji EuroCup. Griciunas podpisał umowę ważną do końca trwającego sezonu.

Litwin ma być swego rodzaju polisą ubezpieczeniową, którą ma zapewnić Startowi utrzymanie w Energa Basket Lidze. Obecnie podopieczni Artura Gronka mają 3 pkt przewagi nad Arrivą Twarde Pierniki Toruń. Obie drużyny jednak spotkają się dzisiaj w hali Globus w bezpośrednim starciu. Torunianie, podobnie jak Start, dokonywali w trakcie sezonu zmian w składzie i szukali optymalnego zestawienia. Dlatego m.in. zatrudniono Amerykanów Taylera Personsa czy Dallasa Waltona. Na razie efekty tych ruchów są mizerne – gracze Twardych PIerników przegrali ostatnie 5 spotkań.

Dzisiejszy mecz w hali Globus ruszy o godz. 19. Bezpośrednią transmisję z niego przeprowadzi platforma Emocje.tv. (kk)

Kolejna porażka rezerw

Rezerwy Startu Lublin przegrały na wyjeździe z SKK Polonia Warszawa aż 64:100. To kolejna porażka podopiecznych Wojciecha Paszka w tym sezonie. „Czerwono-czarni” wygrali w obecnej kampanii tylko jeden mecz i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Rezerwy Startu nie mają już szans na utrzymanie w rozgrywkach Suzuki I liga. W rywalizacji w Warszawie wyróżnił się Miłosz Ziółkowski. 19-letni środkowy zdobył 8 pkt i zebrał aż 13 piłek. Najskuteczniejszy w zespole rezerw był jednak Norbert Ziółko, który zapisał na swoim koncie aż 21 pkt. U rywali świetnie zagrał Adam Linowski. 35-latek, który spędził wiele sezonów na parkietach Energa Basket Ligi, zapisał na swoim koncie 25 pkt i 11 zbiórek.

Lublinianka też przegrywa

Występująca w II lidze Lublinianka Basketball Lublin zaliczyła kolejną porażkę. Tym razem w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli lepszy okazał się Kolejarz Radom, który zwyciężył 78:75. W szeregach zespołu Aleksandra Mrozika świetnie zagrał Bartosz Muda. Ten podkoszowy zanotował double-double, na które złożyło się 15 pkt i 11 zbiórek. Najskuteczniejszy był jednak Wiktor Siemaniuk, autor 20 „oczek”. W Kolejarzu znakomicie zaprezentował się Bartłomiej Karolak. Wychowanek lubelskiego AZS UMCS zapisał na swoim koncie 18 pkt i 11 asyst.