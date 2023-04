Polski Cukier Start Lublin w piątek rozegra ostatni domowy mecz w tym sezonie. Promocja na bilety

Niestety, po raz kolejny lubelscy kibice na zakończenie sezonu są zmuszeni oglądać mecze, które są pozbawione pozytywnych emocji. Start przed tygodniem pokonał na wyjeździe Arriva Twarde Pierniki Toruń, co zapewniło drużynie Artura Gronka utrzymanie w Energa Basket Lidze.

Oczywiście, przed sezonem plany były zupełnie inne, bo w Lublinie celowano minimum w fazę play-off. Rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany, a Start przez wiele tygodni był uwikłany w walkę o pozostanie w EBL. – Mecz w Toruniu był dla nas najważniejszym w sezonie i myślę, że wykonaliśmy zadanie na piątkę. Rzuciliśmy 93 punkty na wyjeździe, mimo początku, który wydawał się nerwowy i napędził nam nieco strachu. Natomiast im dalej w las, tym nasza gra wyglądała lepiej – mówi na klubowym portalu Mateusz Dziemba.

– Świadczy o tym rubryka asyst, gdzie w statystykach widnieje 30 rozdanych piłek. Myślę, że dzięki temu, że piłka krążyła z ręki do ręki, tworzyliśmy otwarte pozycje i zdobywaliśmy punkty. Ważne, że zachowaliśmy chłodną głowę w trudnych momentach i nie pękliśmy, bo to się zdarzało w poprzednich spotkaniach. Losy wyniku ważyły się przez ponad 30 minut, ale dobrze, że wyszliśmy z tego obronną ręką, bo w pewnych momentach mało brakowało, byśmy stracili swoje atuty. Odrobienie strat nas napędziło i przyczyniło się do tego, że wywalczyliśmy dwa punkty. Najważniejsze, że odnieśliśmy zwycięstwo w Toruniu i możemy spokojnie myśleć o utrzymaniu – dodaje kapitan czerwono-czarnych.

Piątkowy mecz ma już wyjątkowo letnią temperaturę, więc organizatorzy postarali się o dodatkowe atrakcje dla kibiców. Bilety są o połowę tańsze i dotyczy to zarówno tych zakupionych przez internet, jak i w sprzedaży stacjonarnej. Po zakończeniu rywalizacji z MKS Dąbrowa Górnicza zawodnicy będą natomiast dostępni dla fanów. Będzie to więc idealna okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia czy zebrania autografów.

Spotkanie w hali Globus rozpocznie się dzisiaj o godz. 19.30. Ci, którzy nie mogą wybrać się osobiście na mecz, mają możliwość śledzenia transmisji poprzez serwis Emocje.tv.