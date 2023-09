Polski Cukier Start Lublin w piątek zaczyna nowy sezon. Skazani na sukces?

Ostatnie sezony dla kibiców Polskiego Cukru Start Lublin były bardzo trudnym okresem. Po pożegnaniu Davida Dedka, w ekipie czerwono-czarnych wyraźnie brakowało stabilizacji oraz dobrych wyników. Zespół, który jeszcze niedawno był wicemistrzem Polski stał się drużyną, która bije się o utrzymanie w Orlen Basket Lidze.

Ten sezon ma wreszcie dać fanom trochę pozytywnych emocji, które wpłyną na poprawę frekwencji w hali Globus. Z ta ostatnio nie było najlepiej, a puste trybuny straszyły zwłaszcza w przekazie telewizyjnym. Przyczyn było całkiem dużo – zaczynając od zespołu, w którym lokalni koszykarze odgrywali marginalną rolę, a kończąc na przeciętnie działającym marketingu.

W lecie jednak Arkadiusz Pelczar oraz Artur Gronek zrobili wszystko, aby zmienić ten stan rzeczy. Przede wszystkim zadbano o silny zespół. Trafili do niego ciekawi zawodnicy – Jabril Durham, Trey Wade, Filip Put, Barret Benson czy Jakub Karolak. I to właśnie ci dwaj ostatni powinni ściągać fanów na trybuny. Benson to jeden z najlepszych podkoszowych OBL, a Karolak jest człowiekiem, który pochodzi z Lublina i tu uczył się grać w koszykówkę. Teraz wraca do swojego rodzinnego miasta i ma być osobą, która znowu wprowadzi Start na salony. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że Jakub jest synem Piotra, który również jest legendą lubelskiej koszykówki.

Drugą sprawą jest fakt, że Artur Gronek pracuje w Lublinie już drugi sezon, więc zdążył się już zaaklimatyzować w hali Globus. Ma duży komfort pracy objawiający się w zaufaniu osób zarządzających klubem, ale także ułożeniem pionu sportowego według własnych wymogów.

Warto też odnotować, że wpływ na frekwencję ma również dobrze działający marketing klubu. Po zmianach, które zaszły w tym pionie Start znowu wygląda profesjonalnie w mediach społecznościowych. Świetnym pomysłem było zorganizowanie wizyty Kenta Washingtona, a jeszcze lepszym było jej właściwe „sprzedanie” w różnego rodzaju mediach. Facebook klubu czy strona internetowa również odzyskały właściwy rytm, a kibice mogą dowiedzieć się o wielu interesujących sprawach.

Czy zatem fani mogą oczekiwać z nadzieją nadchodzącego sezonu? – Jestem już 8 lat w Lublinie i w tym czasie tylko raz zagrałem w play-off. Chciałbym w ostatnim roku kontraktu zagrać jeszcze raz w tej fazie. Nie chcę kończyć sezonu w kwietniu – mówił podczas Memoriału Zdzisława Niedzieli Mateusz Dziemba, jeden z najbardziej doświadczonych graczy Startu.

Dzisiejszy mecz w hali Globus rozpocznie się o godz. 19. Bezpośrednią transmisję z niego będzie można obejrzeć za pomocą platformy internetowej Emocje.tv.

Polski Cukier Start Lublin

Prezes: Arkadiusz Pelczar. Trener: Artur Gronek. Asystent trenera: Marcin Woźniak. Trener przygotowania motorycznego: Jakub Drozd. Fizjoterapeuci: Michał Pastuszuk i Marcelina Matyjaszczyk.

Obrońcy: Jabril Durham (1994/185 cm, USA), Liam O’Reilly (1996/188 cm), Mateusz Dziemba (1992/192 cm), Bartłomiej Pelczar (2000/186 cm), Andrij Cherepanov (2004/184 cm, Ukraina). Skrzydłowi: Michał Krasuski (2000/198 cm), Trey Wade (1998/198 cm, USA), Tomislav Gabrić (1995/204 cm, Chorwacja), Jakub Karolak (1993/196 cm), Filip Put (1993/201 cm). Środkowi: Roman Szymański (1991/209 cm), Barret Benson (1997/208 cm, USA).

Przybyli: Benson (PGE Spójnia Stargard Szczeciński), Wade (Suzuki Arka Gdynia), Put (Tauron GTK Gliwice), Gabrić (Kaposvari KK, Węgry), O’Reilly (ZTE KK Zalaegerszeg, Węgry), Durham (Szolnoki Olajbanyasz, Węgry), Karolak (Śląsk Wrocław).

Ubyli: Cleveland Melvin (FC Porto, Portugalia), Kacper Młynarski (Sewertronics Sokół Łańcut), Klavs Cavars (Yokohama Excellence, Japonia), Michał Grzesiak, Sebastian Walda, Wiktor Kępka (wszyscy szukają klubu).

Terminarz I rundy Orlen Basket Ligi

21-24 września: GTK Gliwice – Suzuki Arka Gdynia * MKS Dąbrowa Górnicza – WKS Śląsk Wrocław * King Szczecin – Sewertronics Sokół Łańcut * Anwil Włocławek – Trefl Sopot * Polski Cukier Start Lublin – Arriva Twarde Pierniki Toruń (22 września) * Legia Warszawa – Enea Zastal BC Zielona Góra * Dziki Warszawa – BM Stal Ostrów Wielkopolski * Grupa Sierleccy Czarni Słupsk – PGE Spójnia Stargard. 29 września: Trefl – Start. 8 października: Start – Sokół. 14 października: Dąbrowa Górnicza – Start. 21 października: Start – Gliwice. 27 października: Start – Śląsk. 4 listopada: Start – King. 11 listopada: Anwil – Start. 16 listopada: Start – Arka. 26 listopada: Start – Zastal. 30 listopada: Start – Dziki. 7 grudnia: Start – Czarni. 14 grudnia: Spójnia – Start. 22 grudnia: Start – Stal. 28 grudnia: Legia – Start. Runda rewanżowa rozpocznie się 4 stycznia, a zakończy 27 kwietnia. Faza play-off rozpocznie się 2 maja, a zakończy najpóźniej 18 czerwca.