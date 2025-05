Kosmiczny korowód. Teraz to studenci rządzą w Lublinie!

Przez najbliższy miesiąc Lublinem rządzą studenci. Prezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak przekazała studentom klucz do miasta, a to oznacza że oficjalnie rozpoczęły się Lubelskie Dni Kultury Studenckiej.

- Rządźcie skutecznie i odpowiedzialnie, ale pamiętajcie o jednym. Nie bójcie się marzyć, a jak już marzycie, to znaczy że jesteście bardzo wysoko i pamiętajcie, nie ma ograniczeń. A jeśli są to tylko w waszych głowach - mówiła do studentów Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, która w imieniu Krzysztofa Żuka przekazała klucz do miasta. - Życzymy wam niesamowitej zabawy.

Po przekazaniu władzy studenci wszystkich lubelskich uczelni ruszyli barwnym korowodem obwieścić wszystkim mieszkańcom, że rozpoczęły się dni kultury studenckiej. Tematem przewodnim tegorocznego korowodu studenckiego był Kosmos. Ulicami Lublina przeszli astronauci oraz ufoludki.

- Jesteśmy na studiach, to najpiękniejszy okres naszego życia, więc kiedy mamy się bawić jak nie teraz? - mówili nam uczestnicy korowodu. - A przy okazji można było się wyrwać wcześniej z zajęć. Juwenalia są wpisane w DNA studentów i wykładowcy też dobrze o tym wiedzą.

Korowód dotarł aż na tereny zielone Politechniki Lubelskiej, gdzie dzisiaj rozpoczynają się Juwenalia. Koncerty potrwają do samego rana. W piątek na scenie pojawią się:

17:30 – KęKę

18:40 – Kaz Bałagane

19:50 – Dżem

21:15 – Kuqe 2115

22:10 – Kuban

23:35 – Sobel

W sobotę będziemy mogli posłuchać:

16:00 – Otwarcie bram

16:30 – Kwazzy & Liveband (zwycięzcy Przeglądu Kapel Studenckich)

17:00 – O.S.T.R.

18:15 – Natalia Szroeder

19:20 – Kizo

20:30 – Lady Pank

22:00 – Jan-Rapowanie

23:30 – OKI

Po koncertach na uczestników będą czekać dodatkowe kursy komunikacji miejskiej.

Politechnika Lubelska rozpoczyna tegoroczne Dni Kultury Studenckiej. Kolejne imprezy studenckie to będą KULturalia (16-18 maja) oraz Lublinalia (23-25 maja).