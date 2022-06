30 czerwca Polska zagra w Lublinie z Izraelem w ramach eliminacji mistrzostw świata

Lubelska hala Globus powoli staje się prawdziwym domem polskiej koszykówki. W obecnych eliminacjach mistrzostw świata Biało-Czerwoni rozgrywają tam wszystkie domowe spotkania. Na razie radzą sobie w niej ze zmiennym szczęściem, bo w Kozim Grodzie przegrali 69:72 z Niemcami i wygrali 70:68 z Estonią.

Teraz lubelscy kibice będą mieli okazję zobaczyć rywalizację Polaków z Izraelem. To spotkanie z pewnością będzie ważyło zdecydowanie więcej niż wcześniejsze boje kwalifikacyjne. Wszystko przez nienajlepszą postawę Biało-Czerwonych w eliminacjach. Po 4 kolejkach podopieczni Igora Milicicia zamykają tabelę w swojej grupie. Szansę dalszej gry o mundial otrzymają tylko trzy ekipy. Aby Biało-Czerwoni znaleźli się w tym gronie bezwzględnie potrzebują zwycięstw zarówno z Izraelem, jak i kilka dni później z Niemcami. - Ostatnie spotkania Biało-Czerwonych przeciwko drużynom Niemiec i Estonii w hali Globus w Lublinie pokazały po raz kolejny, że to bardzo dobre miejsce dla reprezentacji Polski. Kibice potrafią stworzyć świetną atmosferę, a samo miasto ma do zaoferowania doskonałe warunki do treningów. Warta podkreślenia jest także ponowna wzorowa współpraca z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim oraz prezydentem Krzysztofem Żukiem, za którą dziękuję - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki. - Samorząd Województwa Lubelskiego od kilku lat konsekwentnie stawia na promowanie regionu poprzez organizację różnorodnych wydarzeń sportowych, w tym związanych z koszykówką. W czerwcu w Lublinie ponownie będziemy gościć reprezentację Polski, którą czeka niezwykle ważne spotkanie z trudnym przeciwnikiem, jakim jest Izrael. Jestem przekonany, że lubelscy kibice po raz kolejny staną na wysokości zadania i swoim dopingiem pomogą Biało-Czerwonym w odniesieniu ważnego zwycięstwa - powiedział Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. - Hala Globus to świetny obiekt dla koszykarskich wydarzeń, również dzięki naszym wyjątkowym kibicom, którzy potrafią stworzyć rewelacyjną atmosferę. Cieszymy się, że reprezentacja Polski po raz kolejny zawita do Lublina. Jesteśmy coraz ważniejszym punktem na mapie polskiej koszykówki, na co wpływ mają także drużyny rywalizujące w Energa Basket Lidze kobiet i mężczyzn. Dodatkowo, FIBA wybrała nasze miasto na gospodarza turnieju Mistrzostw Świata do lat 23 w koszykówce 3x3 w 2023 roku. To wydarzenie będzie ważną częścią obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży w przyszłym roku - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Bilety na mecz Polska - Izrael w hali Globus w Lublinie dostępne są w cenach 30 i 20 zł (normalne) oraz 15 i 10 zł (ulgowe) na eventim.pl. Bezpośrednią transmisję z hali Globus przeprowadzi również TVP Sport.