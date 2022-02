ALMS Start Lublin w finałach mistrzostw Polski U-19

O tym, że ten duet trenerski ma rękę do młodych koszykarzy wiadomo było już od wielu lat. W końcu Wojciech Paszek to jeden z najbardziej doświadczonych szkoleniowców w naszym regionie, a Ireneusz Marcin Ciećko to przedstawiciel nowego pokolenia trenerskiego w Lublinie. Teraz jednak pokazują, że są w stanie stworzyć jedną z najlepszych ekip w Polsce. Po tym co Start pokazał na turnieju półfinałowym w Sopocie, eksperci śmiało typują „czerwono-czarnych” do grona medalistów mistrzostw Polski U-19.

Lublinianie nad Morzem Bałtyckim zagrali kapitalnie. W pierwszym meczu z Treflem 1LO Sopot już po pierwszej połowie byli pewni zwycięstwa. Po zmianie stron tylko pilnowali wyniku i wygrali 92:78. Niesamowite zawody rozegrał Tymoteusz Pszczoła. Ten 18-letni podkoszowy ma w swoim dorobku już występy w Energa Basket Lidze, a nawet Koszykarskiej Lidze Mistrzów. W meczu z Treflem zdobył 38 pkt. Warto jednak podkreślić jego rewelacyjną skuteczność – oddał 21 rzutów, a trafił aż 16. Do tego dorobku Pszczole należy dopisać też 10 zbiórek. Innym graczem, który zasłużył na wyróżnienie jest Wiktor Kępka. 18-letni rozgrywający, który ma na koncie już epizody w Suzuki I liga, zdobył 14 pkt.

Niemniej imponujący był również drugi występ lublinian, kiedy ograli 77:65 Enea Astoria Bydgoszcz. Tym razem o wyniku zadecydowały świetne początki połów, które ustawiły losy rywalizacji. Jeszcze lepiej w tym meczu zagrał Pszczoła – uzbierał 31 pkt i aż 19 zbiórek. Dzielnie wspierał go Michał Grzesiak. Ten 17-latek mierzy 193 cm i ma spory talent do rzucania, o czym świadczą 24 pkt, w tym aż 3 „trójki” zdobyte w tym meczu.

Ostatnie spotkanie z MKS Dąbrowa Górnicza miało już tylko towarzyski charakter, bo Start był już pewien awansu do turnieju finałowego. I chociaż na boisku pojawili się głównie rezerwowi, to oni również pokazali, że mają papiery na grę. Rozgromili rywali aż 88:63, a w lubelskich barwach wyróżnili się Kępka (14 pkt) oraz Bartosz Tyburek. Ten drugi to kolejny przedstawiciel rocznika 2004. Nie miał okazji występu we wcześniejszych spotkaniach. Kiedy już dostał szansę to wykorzystał ją znakomicie i zdobył aż 20 pkt.

Do turnieju finałowego obok Startu awansował jeszcze Trefl. Z drugiego półfinału kwalifikację uzyskały natomiast zespoły Asseco Arka Gdynia i Grupa Strategia Gim92 Warszawa. O medale powalczą również uczestnicy Młodzieżowego Pucharu Polski – Exact Systems Śląsk Wrocław, WKK Wrocław, Enea Basket Junior Poznań i GTK Gliwice.

Trefl 1LO Sopot – ALMS Start Lublin 78:92 (25:29, 11:22, 21:25, 21:16)

Start: Pszczoła 38 (3x3), Grzesiak 14 (1x3), Kępka 14 (1x3), Wojciechowski 8, Barnuś 5 (1x3) oraz Kirwiel 11 (1x3), Cherepanov 2, Świtacz 0, Wachowicz 0.

ALMS Start Lublin – Enea Astoria Bydgoszcz 77:65 (16:9, 13:15, 25:18, 23:23)

Start: Pszczoła 31 (3x3), Grzesiak 24 (3x3), Wojciechowski 9, Kępka 5, Barnuś 5 oraz Cherepanov 3, Świtacz 0, Kirwiel 0, Wachowicz 0.

MKS Dąbrowa Górnicza – ALMS Start Lublin 63:88 (19:15, 12:31, 19:13, 13:29)

Start: Świtacz 5 (1x3), Barnuś 5, Pszczoła 4, Grzesiak 2, Wojciechowski 2 oraz Tyburek 20, Kępka 14 (1x3), Psujek 12 (4x3), Kirwiel 9 (1x3), Wachowicz 7 (1x3), Brzyski 6, Cherepanov 2.

Pozostałe wyniki: Dąbrowa Górnicza – Astoria 70:72 * Trefl – Dąbrowa Górnicza 78:68 * Astoria – Trefl 60:61.

Start 3 6 257:206 Trefl 3 5 217:220 Astoria 3 4 197:208 Dąbrowa Górnicza 3 3 201:238

Awans do turnieju finałowego: Start i Trefl.