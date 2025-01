AZS UMCS Lublin awansował do turnieju finałowego mistrzostw Polski U-19

Impreza rozgrywana w Lublinie zaczęła się dla gospodyń bardzo dobrze, bo podopieczne Agaty Grabowieckiej rozbiły w pierwszym meczu MUKS Chrobry Basket Głuchołazy aż 72:47. Nie było to jednak spotkanie wyjątkowo łatwe. Pierwszą kwartę lublinianki wprawdzie wygrały 20:9, ale później miały trochę problemów. W drugiej kwarcie różnica między obiema ekipami ponownie była jednopunktowa i dopiero celny rzut Natalii Chałupki pozwolił akademiczkom schodzić z dziesięciopunktową przewagą. W drugiej połowie miejscowe koszykarki wreszcie zdołały odskoczyć przeciwniczkom i w czwartej kwarcie prowadziły różnicą niespełna 30 pkt. W ich szeregach wyróżniła się Dominika Hańczaruk. 16-latka mierzy 186 cm i uchodzi za olbrzymi talent. Ten sezon w seniorskiej koszykówce spędza w pierwszoligowym SMS Łomianki. W barwach AZS UMCS gra jednak w rozgrywkach juniorskich, a w piątkowej rywalizacji zdobyła aż 13 pkt. Dzielnie wspierała ją 2 lata starsza Maja Kusiak. Ona również ma przeszłość w Łomiankach, ale obecnie jest już zawodniczką Polskiego Cukru AZS UMCS i ma za sobą mecze w Orlen Basket Lidze, jak i FIBA EuroCup. Dlatego zespół Chrobrego nie był dla niej wielkim wyzwaniem, więc Kusiak dość swobodnie skompletowała double-double. Złożyło się na nie 11 pkt i 12 asyst

Awans do finału mistrzostw Polski lublinianki zapewniły sobie już w sobotę, kiedy w wielkim stylu pokonały Wisłę Can Pack Kraków. Gospodynie zwyciężyły aż 82:45. Podobnie jak dzień wcześniej kluczowa okazała się druga połowa, bo po pierwszej lublinianki prowadziły różnicą ledwie 13 pkt. Ponownie do triumfu akademiczki poprowadził duet Kusiak-Hańczaruk. Pierwsza zdobyła 23, a druga 14 pkt.

Wobec pewnego awansu do turnieju finałowego, w niedzielnej konfrontacji z Eneą AZS AJP Gorzów Wielkopolski w zespole Agaty Grabowieckiej w szerszym wymiarze wystąpiły zawodniczki rezerwowe. One nie zdołały unieść ciężaru tego spotkania, bo miejscowy zespół przegrał 69:74. Przyjezdne kontrolowały to spotkanie prowadząc po drugiej kwarcie aż 39:25. Pogoń lubelskiej ekipy w drugiej połowie była bliska sukcesu, ale zawodniczki AZS UMCS zdołały zbliżyć się na dystans co najwyżej dwóch punktów. Na całkowite odrobienie strat zabrakło im już przede wszystkim sił. Ponownie klasą dla siebie była Kusiak, która zdobyła aż 19 pkt. 15 pkt zdobyła w tym spotkaniu 18-letnia rozgrywająca, Wiktoria Kaczmarek.

Mimo porażki AZS UMCS wygrał półfinałowy turniej w Lublinie. Drugie miejsce, także premiowane awansem, wywalczyła Wisła. W finałowym turnieju zagrają jeszcze Enea AZS Szkoła Gortata Poznań, VBW GTK Gdynia, MUKS Poznań, Nautiqus Szkoła Gortata Gdańsk, Zagłębie Sosnowiec i MKK Basket 25 Bydgoszcz.