Koszykówka 3x3. Podnogo wygrało Turniej o Puchar Burmistrza Piask

Jednym z elementów budowania renomy tych ośrodków jest tradycyjny Turniej o Puchar Burmistrza Piask. Tegoroczna edycja miała bardzo mocną obsadę – na starcie pojawiło się aż 10 drużyn. Zacięte zmagania zakończyły się triumfem renomowanej ekipy Podnogo, która w Piaskach pojawiła się w składzie Paweł Szyszkowski, Gerard Nawrocki i Denis Dados. Z tego grona najbardziej znany jest Nawrocki, który w przeszłości grał nawet na poziomie II ligi w barwach lubelskiego Startu czy Lublinianki. Podnogo w finale pokonało 20:10 drużynę Bang Bang, gdzie wystąpili Oleksii Zamakhov, Kamil Kozioł, Krzysztof Adamczyk i Michał Szponder. Na najniższym stopniu podium stanęła Reszta Świata. O sile tej drużyny stanowili Tomasz Szot, Kamil Karwas, Piotr Postrzech i Anna Dobrowolska. Ta ostatnia była zresztą największą gwiazdą imprezy w Piaskach. Dobrowolska zaczynała w warszawskim SMS, a później wyjechała do USA. Grała tam w NCAA. Kiedy wróciła do Europy zdecydowała się grać w Hiszpanii i na Cyprze, gdzie kończyła swoją karierę. Na Wyspie Afrodyty miała nawet okazję grać w europejskich pucharach. Tytułem MVP nagrodzony został lider zwycięskiej ekipy, Gerard Nawrocki. – Drugi raz pojawiłem się w Piaskach i ponownie zachwyciła mnie familijna atmosfera. To ważne, bo w środowisku koszykarskim brakuje imprez rozgrywanych w tak rodzinnej atmosferze. Co do naszego występu, to siedział nam rzut z dystansu, co w koszykówce 3x3 jest bardzo istotne – przyznał Gerard Nawrocki. Konkurs rzutów za trzy punkty wygrał Adamczyk z drużyny Bang Bang. – Cały turniej oceniam bardzo pozytywnie. Staramy się zmieniać Piaski i Świdnik w miejsce, gdzie koszykówka żyje i jest ważną dyscypliną dla lokalnej społeczności – mówi Sebastian Potręć, prezes Stowarzyszenia sportowego „Alley-oop”.

Warto podkreślić, że ten prężnie działający klub zaprasza młodzież w wieku 7-15 lat na treningi koszykarskie. Odbywać się one będą Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku i w Zespole Szkół w Piaskach. Zajęcia będą prowadzone o program jr. NBA i będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia.