LNBA: Rozgrywki w Konferencji A wchodzą w decydującą fazę

Obie ekipy na swoim koncie mają tylko po jednej porażce. Na 2 kolejki przed końcem sezonu zasadniczego na czele jest Symbit, który pokonał Matematykę w bezpośrednim starciu. W miniony weekend Symbit odniósł efektowne zwycięstwo w konfrontacji z zespołem 12 Małp. Kluczowa dla losów tej rywalizacji była druga połowa, bo w pierwszej najsłabszy zespół rozgrywek jeszcze starał się stawiać czoła faworytowi. Ostatecznie Symbit wygrał 73:54. Do sukcesu poprowadził go duet byłych profesjonalnych graczy – Piotr Ziółkowski i Łukasz Beczek. Pierwszy grał kiedyś w Pogoni Puławy, a drugi w Novum Lublin. Ziółkowski zdobył aż 25 pkt, a Beczek zebrał 19 piłek. U pokonanych wyróżnił się Danylo Hamdzii, który zapisał na swoim koncie 21 pkt.

Ciekawie było też w konfrontacji Rodmosu i Lublinianki. Tu również w pierwszej połowie była wyrównana walka, ale po zmianie stron górę wzięło doświadczenie podopiecznych Tomasza Szczotki. Rodmos ostatecznie wygrał 71:49 i wciąż poważnie liczy się w grze o pierwsze miejsce na zakończenie sezonu zasadniczego. Ojcem zwycięstwa był Marek Nieścior. Ten członek Camaro Zamość, kultowej ekipy koszykówki 3x3, zdobył 18 pkt. Dzielnie wspierał go Wojciech Inglot. Ten reprezentant Polski w koszykówce osób niesłyszących zdobył aż 17 pkt. W Lubliniance świetnie zagrał Nikita Boroday. Zawodnik, który jest członkiem ekipy występującej w II lidze, zdobył 13 pkt.

Konferencja A: Patobasket – Tłoki 53:27 * Rodmos – Lublinianka Basketball Team-Zieloni 71:49 * Samtrans-Ballers – Matematyka 48:80 * Alpaca Alfachem-Migel Brothers – Alco 50:63 * 12 Małp – Symbit 54:73.

Symbit 7 13 440:365 Matematyka 7 13 463:397 Patobasket 7 12 395:331 Rodmos 7 12 460:398 Alpaca 7 11 424:340 Samtrans 7 10 386:390 Tłoki 7 10 275:377 Alco 7 9 397:411 Lublinianka 7 8 318:422 12 Małp 7 7 315:442

Konferencja B: Bad Boyz – Dom Plus 44:45 * Piąty Faul – Kanina 45:58 * The Reds Iglo-Klima – Basketball Fever 70:51 * AT Vision – Devils 49:32 * Comao Sportowe Puławy – Elektroland Mavs 72:33.