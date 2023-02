LNBA. Rozpoczęła się faza play-off

Faworytem był Rodmos, który w sezonie zasadniczym zajął drugie miejsce. W pierwszej kwarcie dominowało jednak Alco, które wygrało ją aż 10:3. Później różnica między obiema ekipami urosła nawet do 10 „oczek”. Końcówka pierwszej połowy charakteryzowała się jednak znakomitą postawą Rodmosu, który na przerwę schodził wygrywając 26:20. Warto podkreślić, że świetnie zespołem zarządzał Tomasz Szczotka, który mądrze przeprowadzał zmiany. Rodmos w drugiej połowie wyglądał zdecydowanie bardziej świeżo niż przeciwnicy i spokojnie dowiózł prowadzenie do końcowej syreny. Wygrał 62:55 i jest o krok bliżej półfinału. Największe zasługi w tym triumfie miał duet zawodników z Zamojszczyzny – Marek Nieścior i Łukasz Krawiec. Obaj to czołowi specjaliści w naszym kraju w koszykówce 3x3 – Nieścior jest podstawą Camaro Zamość, a Krawiec 3x3 Biłgoraj. Ten drugi występował też w barwach Rawlplug Sokół Łańcut w turnieju kwalifikacyjnym 3x3 Lotto Liga w Lublinie. W niedzielę Nieścior zdobył 20 pkt, a Krawiec był o 4 „oczka” gorszy. Co ciekawe, w Alco błyszczał inny specjalista od koszykarskich zmagań na otwartym powietrzu, Łukasz Norton. On również w listopadzie reprezentował barwy Sokoła w 3x3 Lotto Liga w Lublinie. W meczu z Rodmosem zdobył dla Alco 22 pkt.

W niedzielę miał miejsce też najbardziej kuriozalny mecz tego sezonu. Spotkały się w nim Patobasket i Alpaca Alfachem-Migel Brothers. Stwierdzenie, że drużyny nie grzeszyły skutecznością jest w tym wypadku bardzo delikatne. Patobasket trafił do kosza z gry jedynie 6 razy, a próbował aż 58. Alpaca była niewiele lepsza – wykorzystała 12 z 47 prób. Lepsza skuteczność dała jej triumf 28:19. W jej szeregach punkty zdobywało tylko 3 zawodników. Najwięcej, 15, Jakub Mergel, na co dzień bardzo dobry fotograf. 11 „oczek” dołożył jeden z najlepszych żołnierzy-koszykarzy w Polsce, Łukasz Kędziora. U rywali dzielnie walczył z kolei Stanisław Mitrut. Były center rezerw Startu zebrał 8 piłek.

Konferencja A – 1 mecze play-off: Patobasket – Alpaca Alfachem-Migel Brothers 19:28 * Rodmos – Alco 62:55 * Matematyka – Samtrans –Ballers 75:64 * Tłoki – Symbit 45:63. Gra w tej fazie toczy się do 2 zwycięstw.

Konferencja B – 1 mecze play-off: Basketball Fever – Piąty Faul 47:48 * Comao Sportowe Puławy – AT Vision 64:56 * Devil – Kanina 29:54 * The Reds Iglo-Klima – Bad Boyz 63:45. 1 mecz play-out: Dom Plus – Elektorland Mavs 52:57. Gra w tej fazie toczy się do 2 zwycięstw.

Konferencja C: World Stompers – The Shooters 0:20 (v.o.) * Lublinianka Basketball Team-Biali – DaGG 0:20 (v.o.) * Orlikowe Świry – Cukropol Pszczółka 43:48.