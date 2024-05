LNBA. Zwycięstwa 12 Małp oraz Alco

Zespół 12 Małp, który jest prowadzony przez Michała Żulińskiego, mierzył się z Matematyką. Ta drużyna jest już pewna tego, że sezon zasadniczy ukończy na pierwszej. Nie oznacza to jednak, że Matematyka odpuściła to spotkanie. Wręcz przeciwnie, na hit Konferencji A stawiła się w najmocniejszym składzie. Po pierwszej połowie wydawało się, że kibice nie mogą liczyć na większe emocje. Matematyka prowadziła aż 36:23. Przewaga okazała się jednak zbyt mała, bo 12 Małp doprowadziło do nerwowej końcówki. W niej zadecydował jeden rzut osobisty. Skutecznie wykonał go na 15 sek. przed ostatnią syreną Mateusz Miedziak. Ojcem zwycięstwa był jednak Bukhosi Ncube. Ten pochodzący z Zimbabwe podkoszowy w każdym meczu pokazuje, że amatorskie rozgrywki przerasta o kilka długości. W niedzielę zdobył 15 i zebrał 12 piłek, co pozwoliło mu skompletować kolejne w tym sezonie double-double. Dzielnie wspierał go Adrian Kowalczyk. Ten utalentowany podkoszowy zdobył aż 18 pkt. U pokonanych wyróżnił się Tomasz Celej. To największa gwiazda rozgrywek. 46-letni koszykarz w przeszłości grał przecież w Starcie Lublin, AZS Lublin, Azotach Unii Tarnów czy Anwilu Włocławek. Celej w niedzielę zapisał na swoim koncie 21 pkt. Jego notę obniża jednak fakt, że miał słabą skuteczność, bo trafił zaledwie 7 z 25 oddanych rzutów.

Na niższym poziomie stała rywalizacja Alco z Patobasketem. Zakończyła się ona wygraną Alco 62:48. Nic ona jednak tej drużynie nie dała, ponieważ nie ma już nawet matematycznych szans na wyprzedzenie Rodmosu czy Patobasketu. Warto jednak pochwalić Aleksandra Raka oraz Łukasza Łukawskiego. Doświadczeni zawodnicy zdobyli odpowiednio 20 i 7 pkt. Ocenę tego drugiego podwyższa jednak fakt, że zebrał aż 16 piłek. W Patobaskecie tradycyjnie już na wysokim poziomie zagrał Karol Szewczyk, który zakończył rywalizację z 16 pkt na koncie.

Konferencja A: Tłoki – Polski Cukier Rodmos 0:20 (v.o.) * The Reds – Symbit 20:0 (v.o.) * Alco – Patobasket 62:48 * Matematyka – 12 Małp 66:67.

Matematyka 13 23 802:636 12 Małp 13 22 681:623 Rodmos 13 21 804:698 Patobasket 13 21 641:583 Alco 13 20 645:604 The Reds 13 15 657:9840 Symbit 13 14 414:493 Tłoki 13 8 360:537

Konferencja B – półfinał play-off: AT Vision – Kanina 20:0 (v.o.). Stan rywalizacji: 1:1 * Piąty Faul – Konker 42:36. Stan rywalizacji: 2:0. Awans: Piąty Faul. [Rywalizacja na tym etapie toczy się do dwóch zwycięstw.