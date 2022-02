Marka 4F została Partnerem Technicznym Polskiego Związku Koszykówki

Luty to miesiąc, w którym Lublin stał się centrum polskiej koszykówki. Nic więc dziwnego, że PZKosz wybrał właśnie Lubelskie Centrum Konferencyjne na miejsce prezentacji nowej koszulki reprezentacji Polski. Została ona wyprodukowana przez firmę 4F, która została oficjalnym partnerem technicznym PZKosz. Umowa została podpisana do końca 2025 r. - Od początku obecnego sezonu marka 4F jest Partnerem Technicznym Energa Basket Ligi, więc kluby korzystają z odzieży tego samego producenta. Teraz przyszedł czas na rozszerzenie tej współpracy o wszystkie koszykarskie reprezentacje Polski. 4F to uznana polska marka, mająca ogromne doświadczenie we współpracy ze związkami sportowymi i komitetami olimpijskimi. Kibice będą mogli zobaczyć po raz pierwszy koszykarzy w nowych strojach w spotkaniach kwalifikacyjnych do mistrzostw świata z Estonią – powiedział Radosław Piesiewicz, prezes PZKosz. - Współpraca z PZKosz na poziomie reprezentacyjnym to dla nas niezwykle ważny krok na drodze dalszego rozwoju w zakresie teamwearu. Od lat jesteśmy obecni w polskim sporcie, rozwijając się prężnie również w dyscyplinach drużynowych. Cieszymy się, że nasze stroje są doceniane nie tylko przez związki, ale także przez samych zawodników, o czym świadczy rozszerzenie naszej współpracy - mówi Michał Czechowicz, Teamwear Manager 4F.

Warto zaznaczyć, że w strojach marki 4F będą grać wszystkie koszykarskie reprezentacje Polski niezależnie od kategorii wiekowej czy rodzaju dyscypliny. – To bardzo ważne, że wszyscy będą mogli grać dokładnie w tym samym sprzęcie. W ten sposób młodzi zawodnicy będą mogli poczuć się jak ich dorośli idole – dodaje Czechowicz.

Po raz pierwszy Biało-Czerwoni zaprezentują się w nowych koszulkach podczas zaplanowanego na 25 lutego meczu eliminacji mistrzostw świata z Estonią w Tallinie. Trzy dni później w hali Globus Biało-Czerwoni zagrają z tym samym rywalem mecz rewanżowy. Po dwóch kolejkach zespół Igora Milicicia zamyka tabelę swojej grupy.