Start Lublin ostatni w półfinale Młodzieżowego Pucharu Polski w Zielonej Górze

Polscy strażacy wyruszają do Turcji z misją ratowniczą po silnym trzęsieniu ziemi

Do Turcji, w ramach pomocy międzynarodowej, poleci grupa polskich strażaków. Będzie to 76 ratowników i osiem psów ze specjalizacją pracy w gruzowisku. Ratownicy będą pochodzili z czterech grup poszukiwawczo-ratowniczych z Łodzi, Warszawy, Gdańska oraz Nowego Sącza. Do stolicy wyruszyli już strażacy ze specjalistycznej grupy z Gdańska.