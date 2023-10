Polski Cukier AZS UMCS Lublin sensacyjnie przegrał w Poznaniu

Chyba nikt z lubelskich kibiców nie spodziewał się, że Polski Cukier AZS UMCS swoją pierwszą porażkę w Orlen Basket Lidze zaliczy właśnie w Poznaniu.

Wprawdzie rok temu to właśnie konfrontacja z tym zespołem była powodem do wstrząsu w lubelskiej ekipie, to jednak teraz wszystko wyglądało w miarę poprawnie. Dwa zwycięstwa w OBL, jeden triumf w Eurolidze – to pozwalało być w miarę optymistycznie nastawionym przed niedzielną konfrontacją.

W środku tygodnia jednak mistrzynie Polski zaliczyły bolesną porażkę euroligową na Węgrzech. I w Poznaniu wyglądały jakby ciągle były myślami przy tamtym występie. Fatalna była zwłaszcza trzecia kwarta, w której podopieczne Krzysztofa Szewczyka zdobyły zaledwie 5 pkt.

Czy ktoś po takim występie zasługuje na pochwałę? Takimi zawodniczkami są Aleksandra Zięmborska i Elvin Gustavsson. Pierwsza powoli dochodzi do siebie po intensywnym lecie, w którym reprezentowała Polskę w koszykówce 3x3. W Poznaniu zaliczyła najlepszy mecz w tym sezonie i zdobyła 17 pkt. Szwedka natomiast była prawie bezbłędna – zdobyła 12 pkt, a przestrzeliła tylko jeden rzut.

Niemniej jednak ten wynik musi martwić zwłaszcza, że we wtorek do Lublina zawita tureckie Fenerbahce Alagoz Holding, czyli najlepszy zespół Europy. Aby uniknąć pogromu trzeba zagrać zdecydowanie lepiej niż w Poznaniu.

Enea AZS Politechnika Poznań – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 71:65 (24:18, 12:17, 19:5, 16:25)

Politechnika: Vaughn 20, Popović 14 (2x3), Skobel 12 (1x3), Pokk 9 (2x3), Rogozińska 9 (2x3) oraz Piasecka 5 (1x3), Puc 2, Piasecka 0, Piechowiak 0, Jarecka 0, Żukowska 0.

Lublin: Heal 16 (2x3), Gustavsson 12, Fluker 4, Ullmann 3 (1x3), Ziętara 2 oraz Zięmborska 17 (3x3), Kalenik 4, Bernath 4, Fiszer 3, Adamczuk 0, Jeziorna 0.

Sędziowali: Langowski, Moszakowski i Malczewska. Widzów: 599.

Sukces Arki

Cenne zwycięstwo w rozgrywkach EuroCup odniosła gdyńska Arka. Polski zespół pokonał na wyjeździe 56:52 turecki Emlat Konut. W szeregach Arki najlepiej zagrała Kamila Borkowska, która do 9 pkt dołożyła aż 12 zbiórek.