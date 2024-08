Polski Cukier Start ogłosił czwarty transfer. „Młody zawodnik z dużym potencjałem”

Wcześniej Start podpisywał umowy z doświadczonymi koszykarzami. Tym razem do drużyny dołączył 24-latek, który mierzy 190 cm wzrostu i może występować zarówno na pozycji rozgrywającego, jak i rzucającego obrońcy.

Ramey dopiera zaczyna swoją karierę. Ma za sobą pięć lat gry w NCAA. Najpierw przez cztery sezony reprezentował zespół Texas Longhorns, a w piątym przeniósł się do Arizony i tamtejszych Wildcats. Grę w lidze uniwersyteckiej zakończył na 160 meczach i statystykach: 10 punktów, 3,55 zbiórki i niemal 3 asyst na mecz. Dodatkowo rzucał ze skutecznością poniżej 40 procent zarówno za dwa, jak i za trzy (39 i 37).

Poprzedni sezon spędził w Europie. Zagrał tylko jeden mecz w niemieckim klubie Syntainics Mitteldeutscher BC. Lepiej radził sobie w lidze litewskiej. W koszulce BC Nevezis wystąpił w 25 spotkaniach i notował średnio: 10,6 punktu, 2,2 zbiórki oraz 2 asysty. Rzucał też z lepszą skutecznością, za dwa prawie 43 procent i 38 procent za trzy (przy niemal pięciu próbach na mecz).

– Courtney to typowy comboguard, który łączy występy na pozycji rzucającego, ale też rozgrywającego. Jego najmocniejsze strony to rzuty z dystansu oraz rozprowadzanie akcji typu pick'n'roll. Liczymy na to, że będzie zarówno punktował, jak i rozciągał naszą grę oraz kreował pozycje kolegom. To młody zawodnik z dużym potencjałem. Bardzo liczymy na jego rozwój w Lublinie – mówi trener Wojciech Kamiński.