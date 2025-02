Lublinianie w czwartek był blisko otarcia się o perfekcję. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego przez 30 minut grali naprawdę wybitnie. Jedynym wyjątkiem była trzecia kwarta, kiedy roztrwonili swoją przewagę.

„Czerwono-czarni” rozpoczęli mecz w wielkim stylu i byli praktycznie nieuchwytni dla swoich przeciwników. Kapitalnie grał zwłaszcza Tyran De Lattibeaudiere, który co chwila nękał indywidualnymi akcjami przeciwników. Kwartę natomiast celną „trójka” skończył Tevin Brown.

Na początku drugiej kwarty przewaga lublinian sięgnęła aż 19 pkt i wydawało się, że spokojnie awansują do półfinału. Dziki jednak miały inny plan i w trzeciej kwarcie błyskawicznie zaczęły odrabiać straty. Zwłaszcza, że „czerwono-czarni” mieli problem ze skutecznością rzutów z dystansu. Wreszcie w 28 min po kolejnej skutecznej akcji Mateusza Bartosza Dziki wyszły na prowadzenie.

Start miał jednak w składzie Browna, który grał fantastycznie. Amerykanin trafiał praktycznie z każdej pozycji. W czwartej kwarcie doszła jeszcze dobra gram Emmanuela Lecomte’a, co pozwoliło Startowi odbudować przewagę i spokojnie dowieźć ją do końcowej syreny.

– Drugą połowę rozpoczęliśmy słabo, ale byliśmy w stanie wrócić do meczu. Co do mojego występu, to cieszę się, że koledzy chcieli grać zagrywki, w których można było mnie znaleźć na czystej pozycji – powiedział na antenie Polsatu Sport Tevin Brown.

To właśnie Amerykanin był najlepszym zawodnikiem czwartkowej rywalizacji. Brown zdobył aż 34 pkt, trafiając aż 7 „trójek”. Nie da się też pominąć aż 19 pkt De Lattibeaudiere. W Dzikach wyróżnił się Janari Joesaar, który skompletował double-double. Złożyło się na nie 18 pkt i 10 zbiórek.

PGE Start Lublin – Dziki Warszawa 93:82 (29:14, 19:21, 17:24, 28:23)

Start: De Lattibeaudiere 19 (1x3), Williams 11 (1x3), Lecomte 11 (1x3), Ramey 3, Szymański 0 oraz Brown 34 (7x3), Drame 10, Karolak 3 (1x3), B. Pelczar 2, J. Put 0.

Dziki: Joesaar 18 (1x3), Radicević 16 (1x3), Fulkerson 13, Szlachetka 12 (1x3), Andersson 6 (2x3) oraz Bartosz 9, Grochowski 3 (1x3), Pamuła 3 (1x3), Wesson 2, Mokros 0.

Sędziowali: Kowalski, Kuzia i Langowski. Widzów: 800.