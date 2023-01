Rozgrywki Pod koszami Dziennika Wschodniego. Jedna z ekip wciąż czeka na zwycięstwo

Sympatyczni zawodnicy Adley Hydroizolacje mieli szansę zmienić ten stan w sobotę, ale okazali się gorsi od Lipa Team. Trzeba im przyznać, że zaczęli z wielkim animuszem. W pierwszej kwarcie trafili 6 „trójek”, co dało im prowadzenie 23:11. Później już jednak nie byli tak skuteczni. Przede wszystkim nie potrafili zatrzymać Anny Dobrowolskiej. Jest ona jedną z ciekawszych postaci rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego. Zaczynała w warszawskim SMS, a później wyjechała do USA. Grała tam w NCAA. Kiedy wróciła do Europy zdecydowała się grać w Hiszpanii i na Cyprze, gdzie kończyła swoją karierę. Na Wyspie Afrodyty miała nawet okazję grać w europejskich pucharach. Jej kapitalna gra sprawiła, że na koniec trzeciej kwarty na tablicy wyników wreszcie pojawił się remis. W ostatnich 10 min dominacja Lipa Team była już bezdyskusyjna i dała ekipie Andrzeja Lipskiego triumf 62:51. Dobrowolska zakończyła ten mecz z 22 pkt na koncie, co było kluczowe w kontekście zwycięstwa Lipa Team.

Emocji miało też dostarczyć starcie na górze tabeli pomiędzy Quattro Tech. i 4-tym Piętrem. Ci pierwsi rozstrzygnęli jednak ten mecz już w ciągu 20 min – na przerwę schodzili wygrywając 32:14. Po zmianie stron kontrolowali już wynik – 4te Piętro było w stanie zbliżyć się na dystans co najwyżej 8 pkt. Duży udział w tym triumfie miał duet Rafał Sidor – Bartłomiej Sadło. (kk)

Wyniki: Piąty Faul – Team 48:71 * Lipa Team – Adley Hydroizolacje 62:51 * WinPlay – Symbit 52:75 * Lancet – The Reds Iglo-Klima 67:87 * Quattro Tech. – 4te Piętro 56:44 * Dom Plus – BRU 75:48.