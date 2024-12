Kim jest Budda? Ile zarabia radny? Tego szukaliśmy w Google w 2024 roku

I już na wstępie wiadomo, że hasła związane z wielkimi wydarzeniami, jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 i Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, zdominowały wyszukiwania. W centrum uwagi znalazły się jednak nie tylko globalne zmagania, ale także indywidualne historie sukcesu. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie stała się najbardziej wyszukiwaną postacią w kategorii ludzi sportu, wyprzedzając takie nazwiska jak Hubert Hurkacz i Lin Yu-Ting.

Internauci szukali także haseł związanych z polityką. Na głównej liście znaleźć można zapytania: wybory w USA, wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego. Wśród haseł zyskujących na popularności znalazły się zarówno kwestie związane z bieżącymi wydarzeniami, jak i te bardziej praktyczne, dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych i procesów wyborczych. Dużo uwagi przyciągnęły pytania: ile zarabia radny gminy?; co robi sejmik województwa, czy jak głosować w wyborach europejskich w Polsce. Zainteresowanie wzbudzali też politycy. W kategorii ludzie wśród 10 najczęściej wyszukiwanych osób znaleźli się kandydaci na urząd prezydenta w USA: Donald Trump, Kamala Harris i Joe Biden.

Wyszukiwania na świecie

Podobnie jak w Polsce, w zestawieniach haseł zyskujących na popularności znaleźć można zarówno wydarzenia sportowe, jak i polityczne. Copa América i Mistrzostwa Europy UEFA zdominowały globalne trendy wyszukiwania. Na całym świecie wybory w USA były najpopularniejszym wyszukiwaniem wiadomości, a kandydaci na prezydenta, w tym Donald Trump i Kamala Harris znaleźli się wśród najpopularniejszych osób.

Jeśli chodzi o kulturę, to w przypadku kina na czele zestawienia znalazła się adaptacja Akademii Pana Kleksa, która zachwyciła wizualnym rozmachem i świeżym spojrzeniem na klasyczną opowieść. Drugie miejsce przypadło duetowi Deadpool & Wolverine. Wysoko uplasowały się również Saltburn, Oppenheimer i Diuna 2. Miłośnicy kina grozy również mieli powód do radości dzięki trzeciej części Terrifiera, a Beetlejuice Beetlejuice przywołał nostalgię w zupełnie nowej formie. Warto wspomnieć także o kontynuacjach Gladiatora i W głowie się nie mieści, które znalazły się w ścisłej czołówce.

Mijający rok był także prawdziwą ucztą dla melomanów. Taylor Swift zawojowała Warszawę, dając aż trzy koncerty na PGE Narodowym. Internauci szukali też informacji o koncertach charyzmatycznej artystki młodego pokolenia, Billie Eilish, Eda Sheerana, a także polskich artystów - Dawida Podsiadły i Beaty Kozidrak.

Miliony pytań

Internauci, jak co roku, zadawali wyszukiwarce niezliczone pytania: ile…?, co to jest…?, co to znaczy…?, co robi…?, jak…?, czy…? i wiele innych. Wiele z nich bezpośrednio nawiązywało do bieżących wydarzeń.

Zielony Ład wzbudzał zainteresowanie ze względu na nowe regulacje związane z ochroną środowiska i transformacją energetyczną. Centralny Port Komunikacyjny najprawdopodobniej przyciągnął uwagę poprzez swoją skalę, jednocześnie wywołując sporo dyskusji, między innymi o kosztach przedsięwzięcia. Natomiast hasło o zastrzeżeniu numeru PESEL wynikało z wprowadzenia nowych regulacji prawnych, które zaczęły obowiązywać od 1 czerwca br. Internauci pytali też o azbest - słowo, które znalazło się w finałowej dwudziestce konkursu Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Zastanawiali się też, co to jest synkretyzm, lub co robi streaker podczas meczu.