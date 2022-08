Krystian Olszta zmierzy się z Igorem Włodarczykiem podczas FEN 41 w Mrągowie

Teraz przed Olsztą znacznie poważniejsze wyzwanie, bo Igor Włodarczyk to bardzo dobry zawodnik. 19-letni przedstawiciel Arrachion Olsztyn na razie w zawodowej klatce jeszcze nie walczył.

W ramach amatorstwa stoczył już jednak kilka ciekawych pojedynków. Pokonał m.in. Krystiana Kowalczyka czy Damiana Niedźwiedzkiego, którzy uchodzą za renomowanych zawodników.

– Igor to bardzo wymagający rywal. Znajduje się w kadrze narodowej MMA. Krystian już kiedyś się z nim bił, ale w kategorii 77 kg. Wówczas przegrał, ale teraz walka będzie toczyć się w kategorii 70 kg, która jest naturalną dla Krystiana. Włodarczyk to zawodnik bardzo uniwersalny, który potrafi się dobrze odnaleźć praktycznie w każdej płaszczyźnie. Jesteśmy jednak na to przygotowani i wierzę, że Krystian będzie potrafił go zaskoczyć – mówi Jakub Adamczyk, prezes MKS Lubartów.

Olszta już od kilku tygodni solidnie przygotowywał się do tego pojedynku. – Tak naprawdę to skupiamy się przede wszystkim na tym, co możemy poprawić we własnym treningu. Myślę, że Krystian jest w najlepszej w życiu formie fizycznej. Poza tym on jest bardzo mocny pod względem mentalnym. Ma za sobą świetne, wręcz podręcznikowe przygotowania. Jestem dobrej myśli przed tą walką – dodaje Jakub Adamczyk.

Gala FEN 41 w Mrągowie będzie transmitowana na antenie Polsatu Sport Fight. Transmisja ma ruszyć w sobotę o godz. 19, więc nie jest pewne czy walka Olszty z Włodarczykiem zmieści się w transmisji telewizyjnej. Na pewno będzie w niej obecna walka wieczoru pomiędzy Ekateriną Shakalovą i Suvi Salmimies.