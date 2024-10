Lubelskie na dziewiątym miejscu XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich

4230 zawodników, 848 trenerów, 509 sędziów, 21 dyscyplin i 22 miejscowości – to najważniejsze liczby XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Lubelskie 2024”.

Ta olbrzymia impreza trwała przez dwa miesiące i zakończyła się efektownym zwycięstwem województwa mazowieckiego. Drugie miejsce zajęło województwo wielkopolskie, a trzecie śląskie. Lubelskie w tym zestawieniu zajęło 9 miejsce. W klasyfikacji medalowej również wygrało Mazowsze. Kolejne miejsca na podium zajęły województwa kujawsko-pomorskie oraz wielkopolskie. Lubelskie zajęło 11 miejsce. Wśród klubów zwyciężył UKS G-8 Bielany Warszawa. Drugie miejsce zajął CWZS Zawisza-Strzelectwo Sportowe Bydgoszcz, a na najniższym stopniu podium stanął KS AZS AWFiS Gdańsk. Najlepszym klubem z naszego regionu był AZS UMCS Lublin.

– XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich „Lubelskie 2024” przechodzi do historii. Gratuluję wszystkim zawodniczkom i trenerom udziału w tym wydarzeniu, a gospodarzom wspaniałej organizacji. Mam nadzieję, że wśród uczestników znajdą się osoby, które w przyszłości będą reprezentować Polskę na najważniejszych imprezach. Celem Ministerstwa Sportu i Turystyki jest tworzenie aktywnego i zdowego społeczeństwa. Chcemy zachęć ludzi do aktywności. Razem tworzymy sport – powiedział Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki.

– Bardzo cieszę, że jubileuszowa edycja mogła odbyć się na terenie naszego województwa. Strategia Urzędu Marszałkowskiego polega na rozwijaniu sportu na poziomie dziecięcym i ostatnie miesiące pokazały, że jest ona właściwa. To właśnie nasz region może teraz pochwalić się olimpijczykami i 3 medalistami Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Bez kształcenia młodzieży i inwestowania w młodych sportowców nie będziemy w stanie osiągać sukcesów. Dziękuję wszystkim osobom, które organizowały to przedsięwzięcie, bo włożyli w to mnóstwo energii – powiedział Jarosław Kwasek, członek zarządu województwa lubelskiego.

Warto wspomnieć, że czwartkową ceremonię zakończenia OOM uświetniły występy Ekipy Praktyki Ruchu i Michała Rycaja – Mistrza Świata Freestyle Football. Kolejna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich odbędzie się w Wielkopolsce.