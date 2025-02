Mateusz Rudyk dzisiaj powalczy o medal na mistrzostwach Europy

Dla kolarza Monogo Lubelskie Perła Polski to będzie niezwykle istotny weekend. Rywalizacja sprinterska rozpocznie się już w piątek i mamy nadzieję, że przez ten dzień 29-latek przejdzie dość spokojnie.

Jeżeli tak się stanie, to będzie to oznaczało, że zakwalifikował się do fazy medalowej. W sobotę natomiast odbędą się najpierw półfinały, a później rywalizacja o złoty oraz brązowy medal. Na niedzielę zaplanowany jest natomiast keirin, który już tradycyjnie jest jedną z najważniejszych konkurencji w mistrzostwach Europy.

Na co liczą kibice w województwie lubelskim? Wydaje się, że realnym scenariuszem są dwa medale Mateusz Rudyka. Przypomnijmy, że lista jego sukcesów jest bardzo długa. Na pierwszym miejscu jest oczywiście brązowy medal mistrzostw świata w 2019 r., który został wywalczony w Pruszkowie. Rudyk narzucił sobie jednak wysoki poziom, bo przecież na ostatnich mistrzostwach Europy wywalczył aż trzy medale.

W Apeldorn był drugi w sprincie oraz keirinie i trzeci w sprincie drużynowym. Pamiętajmy także, że w poprzednim sezonie Mateusz Rudyk wywalczył 5 sprincie podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. O przygotowanie lubelskiego zawodnika do imprezy w Heusden-Zolder nie ma się co martwić, bo w niedawnych prestiżowych zmaganiach Sześć Dni Berlina okazał się bezapelacyjnie najlepszy zostawiając w tyle renomowanych przeciwników.

Pewne jest, że jedna szansa na medal już przepadła, bo w środę reprezentacja polskich sprinterów rozczarowała w sprincie drużynowym. Zespół z Mateuszem Rudykiem w składzie zajął dopiero 6 miejsce. Biało-Czerwoni jechali w jednej parze z Wielką Brytanią, ale ten pojedynek dość wyraźnie przegrali.

Warto też zauważyć, że w Heusden-Zolder startują także inni kolarze Monogo Lubelskie Perła Polski. W środę Bartosz Rudyk i Kacper Majewski znaleźli się w składzie zespołu biorącego udział w kwalifikacjach wyścigu drużynowego. Zajęli w nich 5 miejsce i zakwalifikowali się do dalszej rywalizacji. Była ona zaplanowana na czwartek i zakończyła się po zamknięciu wydania naszej gazety.

Transmisje z mistrzostw Europy można śledzić na antenie Eurosportu.