MŚ U-20 w lekkiej atletyce: Wiktoria Oko z Wisły Puławy w finale!

Dziennik Wschodni trafił do kapsuły w kościelnej wieży. Czekamy na czytelników z XXIII wieku

Egzemplarz Dziennika Wschodniego trafił do kapsuły czasu i czeka w kopule kościelnej wieży w Janowie Lubelskim na odkrywców. Przesłania do przyszłych pokoleń to w kościele pw. św. Jana Chrzciciela tradycja. Podczas trwających prac konserwatorskich znaleziono listy pisane w 1852 i 1912 roku.