MŚ w lekkoatletyce: Malwina Kopron nie awansowała do finału!

Co ciekawe, w niedzielnym finale po raz pierwszy w historii mistrzostw świata w konkursie rzutu młotem nie wystąpi żadna Polka. W Stanach Zjednoczonych z powodu kontuzji nie mogła wystąpić oczywiście Anita Włodarczyk. Zawiodła za to Kopron. W swojej najlepszej próbie uzyskała rezultat tylko 70,50 metra. A to był 15 wynik w stawce.

Reprezentantka Biało-Czerwonych w tym sezonie potrafiła już rzucać około 75 metrów. Niestety, nie tym razem. Konkurs rozpoczęła od kiepskiej próby na odległość 68,46 m. Drugiej w ogóle nie zaliczyła, a to oznaczało, że w trzeciej i ostatniej musi postawić wszystko na jedną kartę. Nic jednak z tego nie wyszło, bo wynik 70,50 okazał się nie wystarczający. Zabrakło niewiele, bo 38 cm, żeby znaleźć się w finale, ale wszyscy spodziewali się znacznie więcej, zapewne Kopron także.

A to oznacza, że brązowej medalistki MŚ z Londynu i igrzysk olimpijskich w Tokio zabraknie w gronie najlepszych. To samo Polkę spotkało zresztą na poprzednich zawodach. W Katarze również zakończyła swój występ już na eliminacjach.