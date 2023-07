Ogniwo Wierzbica i Bug Hanna bez trenerów

Lubelskie. Buble na nowej drodze? Radni mogą je wytknąć

Niech radni wskażą, co jest nie tak. Zasadne sugestie weźmiemy pod uwagę – uznał prezydent Zamościa i zaproponował, aby przesyłać do magistratu uwagi dotyczące jakości prac w ramach przebudowy tzw. małej obwodnicy. Czas jest do piątku, zdjęcia usterek i wad – mile widziane.