Paryż 2024: Mateusz Rudyk gorszy od faworyta w ćwierćfinale, będzie walczył o miejsca 5-8

Robert Janowski wraca do „Jaka to melodia?”

„Wracam do domu” – poinformował na swoim koncie na platformie Instagram Robert Janowski, który był prowadzącym „Jaka to melodia?” niezmiennie przez 21 lat. Po 5 latach przerwy, znów wróci na to stanowisko i zastąpi Rafała Brzozowskiego.